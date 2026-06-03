Ethereum News im Mai, Wale kaufen 2 Milliarden Dollar, wahrend ETFs 401 Millionen abziehen

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Die wichtigsten Ethereum News des Monats zeigen einen klaren Widerspruch zwischen grossen Kaufern und nervosen Anlegern. Wale legten im Mai mehr als 2 Milliarden Dollar in ETH nach, obwohl der Kurs um 12,6 Prozent fiel. Gleichzeitig zogen die Spot ETH ETFs im selben Monat rund 401 Millionen Dollar ab, der drittgrosste Abfluss seit dem Start. Warum kaufen die grossten Halter so entschlossen, wahrend institutionelles Geld den Markt verlasst? Diese Frage steht im Zentrum aller Ethereum News rund um den Juni 2026. ETH notiert aktuell nahe 1.970 bis 2.000 Dollar und kampft hart um seine wichtigen Unterstutzungszonen. Der Fear and Greed Index liegt bei rund 28 und signalisiert weiter Angst. Dieser Artikel erklart die frischen Ethereum News, das starke Wal Signal und die konkreten Ziele der Analysten. Und er zeigt, wohin fruhes Kapital fliesst, wahrend ETH auf einen klaren Ausloser wartet.

Ethereum News, Wale laden 2 Milliarden Dollar gegen schwere ETF Abflusse

Wal Wallets ausserhalb der Borsen erhohten ihre Bestande im Mai um mehr als eine Million ETH im Wert von uber 2 Milliarden Dollar laut BeInCrypto. Dieser Zukauf geschah, wahrend ETH im selben Monat um 12,6 Prozent nachgab. Es war der erste rote Mai seit 2024 und brach damit eine Reihe gruner Mai Monate. Daten von Glassnode zeigen, dass langfristige Halter seit dem 24. Februar nicht verkauft haben.

Die Spot ETH ETFs verloren im Mai rund 401 Millionen Dollar, der drittgrosste monatliche Abfluss seit dem Start. Uber mehr als zehn Handelstage in Folge floss dabei Kapital aus den Produkten ab. Mehrere Analysten meldeten dennoch eine positive Divergenz auf den hoheren Zeitebenen. Das deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck nicht zur Uberzeugung der grossen Halter passt.

Die jungsten Ethereum News zu den Kurszielen fallen gemischt aus. Laut CoinDCX konnte ETH bis Monatsende in Richtung 2.134 Dollar steigen, falls das Glamsterdam Upgrade planmassig liefert. Fallt der Kurs dagegen unter 1.964 Dollar, offnet sich der Weg in Richtung 1.545 Dollar. Das Glamsterdam Upgrade im Juni zielt auf eine etwa dreifach hohere Kapazitat des Netzwerks.

Selbst eine kraftige Erholung musste erst die wichtigen Widerstande uber 2.500 Dollar uberwinden. Ein solcher Weg braucht in der Regel Monate und zugleich gunstige Bedingungen. Die Ethereum News klingen hoffnungsvoll, doch der schnellste Pfad zu grossen Gewinnen sieht anders aus. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo die Lucke zwischen Einstieg und moglichem Kurs am grossten ist. Genau diese Lucke entsteht oft dort, wo ein Preis noch vor der ersten Notierung feststeht.

Ethereum News spalten den Markt, Pepeto Vorverkauf knackt 10 Millionen Dollar vor der Binance Notierung

Wahrend die jungsten Ethereum News Wal-Kaeufe von 2 Milliarden Dollar gegen ETF-Abfluesse von 401 Millionen Dollar zeigen, beobachten Marktteilnehmer einen weiteren Geldfluss: Ein Frühphasen-Projekt mit fertiger Meme Coin Borse hat in derselben Phase uber 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Pepeto handelt im Vorverkauf zu 0,0000001871 Dollar je Token. PepetoSwap wickelt Swaps gebuhrenfrei ab, eine Cross Chain Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen Ethereum und der BNB Chain und ein Risiko-Scanner prueft jeden Vertrag. SolidProof hat den Smart Contract vor dem Start verifiziert.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgrunder der ursprunglichen Pepe Coin, die ohne Produkt eine Milliardenbewertung erreichte. Pepeto bringt diesmal eine bereits laufende Borse mit derselben Versorgung von 420 Billionen Token mit. Mit der nahenden Binance Notierung schliesst das Fenster zum Vorverkaufspreis dauerhaft.

Fazit zu den Ethereum News und zum Vorverkauf

Die Ethereum News fuer Juni 2026 zeigen einen gespaltenen Markt: 2 Milliarden Dollar an Wal-Zukaeufen gegen 401 Millionen Dollar an ETF-Abfluessen. Pepeto faellt mit uber 10 Millionen Dollar im Vorverkauf, einer geprueften Borse und einer nahenden Binance Notierung auf. Der Preis von 0,0000001871 Dollar gilt nur bis zur Notierung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haufige Fragen

Was bedeuten die jungsten Ethereum News fur Juni?

Wale legten im Mai uber 2 Milliarden Dollar in ETH nach, waehrend die Spot-ETFs rund 401 Millionen Dollar abzogen. Glassnode-Daten zeigen, dass langfristige Halter seit Februar nicht verkauft haben.

Warum steigen Anleger im Abschwung in Pepeto ein?

Pepeto hat uber 10 Millionen Dollar eingesammelt, wurde von SolidProof geprueft und haelt den Vorverkaufspreis bei 0,0000001871 Dollar bis zur Binance Notierung. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.