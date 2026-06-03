Mainz (ots) -Früher gab es Erdbeeren nur im Sommer, heute sind sie nahezu das ganze Jahr verfügbar. Das bleibt nicht ohne Folgen für Mensch und Umwelt. Die planet e.-Dokumentation "Erdbeeren - Genuss mit Beigeschmack" fragt am Sonntag, 14. Juni 2026, 15.30 Uhr, im ZDF, wer den Preis für den Erdbeerhunger zahlt. Der Film von Judith Paland ist ab Freitag, 12. Juni 2026, 8.30 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.Während heimische Erdbeerbetriebe seit Jahren durch steigende Produktionskosten unter Druck stehen, überschwemmen billig produzierte Erdbeeren den Markt. Spanien ist für Deutschland das wichtigste Lieferland. Dort werden vor allem in der Region um Huelva in Andalusien die süßen Früchte angebaut.Die Erdbeerernte wird vielerorts von Saisonkräften verrichtet. Die Arbeit ist hart, der Lohn gering. Meist sind die Pflückerinnen und Pflücker in einfachen Holzhütten untergebracht - ohne Strom und sanitäre Anlagen. Abfälle landen oft auf wilden Deponien. Genauso wie die aus dem Folienanbau stammenden Kunststoffe. Für die Umwelt ist aber nicht nur der Plastikmüll ein Problem: Der hohe Wasserbedarf der Erdbeeren wird teilweise durch illegale Brunnen gedeckt, mit der Folge, dass der Grundwasserspiegel im Umfeld des Nationalparks Doñana sinkt.Doch nicht nur frische Erdbeeren sind gefragt: Auf Social Media werden gefriergetrocknete Erdbeeren als vermeintlich gesunder Snack gehypt. Ihre Herstellung ist energieintensiv und durch ihren hohen Zuckergehalt sind sie alles andere als kalorienarm.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/planete) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- "planet e." (https://www.zdf.de/planet-e-178) im ZDF-Streaming-PortalPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6287705