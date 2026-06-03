Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - VanEck lanciert den VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF (ISIN IE000YYVSM16/ WKN A42AR1), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ETF bietet Anlegern Zugang zur weltweiten Wertschöpfungskette der Elektrifizierung. Damit reagiert VanEck auf den globalen Ausbau von Stromnetzen, -speichern und -infrastruktur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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