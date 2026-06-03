Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Kurse an den Aktienmärkten sind in den letzten beiden Monaten in einigen Segmenten sprunghaft angestiegen, so die Deutsche Börse AG.Vor allem die US-amerikanischen Märkte hätten davon profitieren können. Die neuen Allzeithochs bei vielen Indizes schienen viele Anlegerinnen und Anleger zu neuen Investments zu motivieren. "Wir hatten bei erhöhten Umsätzen rund 60 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", berichte Holger Heinrich, ETF-Händler der Baader Bank AG. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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