Es gibt diesen einen Moment, in dem ein Investment-Profi kurz innehält. Bei André Fischer und Golo Thomas Kirchhoff war es eine Zahl, die sie nicht mehr losgelassen hat: 60 Prozent der weltweit reichsten Familien wollen ihre Anlagestrategie umbauen. Family Offices, die zusammen über 600 Milliarden Euro verwalten, ziehen Konsequenzen - und der Grund ist alarmierend: Sie sehen Kriege, geopolitische Eskalation und politische Gewalt als das größte Risiko unserer Zeit. Wenn das smarteste Geld der Welt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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