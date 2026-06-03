© Foto: Dall-EStandard Chartered sieht Ethereum vor einer möglichen Trendwende und erwartet eine neue Krypto-Rotation zulasten von Bitcoin.Ethereum könnte vor der größten Aufholjagd gegenüber Bitcoin seit Jahren stehen. Zu diesem Schluss kommt zumindest die britische Großbank Standard Chartered, deren Analysten den jüngsten, erstmals seit 2022 durchgeführten, Bitcoin-Verkauf von Strategy als Auftriebsfaktor für Ethereum sehen. ETH/BTC-Verhältnis im Mittelpunkt Der Kryptomarkt reagierte empfindlich auf die Nachricht und Bitcoin fiel zeitweise unter 66.000 US-Dollar. Ethereum hingegen zeigte sich nach dem Verkauf deutlich robuster, auch wenn die Kryptowährung am Folgetag ebenso über 4 Prozent nachgab. …Den vollständigen Artikel lesen
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