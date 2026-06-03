© Foto: Uncredited - NASADie Astrotech-Aktie explodierte mit Mond- und KI-Fantasien um mehr als 1.200 Prozent. Jetzt gerät die Rallye ins Wanken - während Shortseller bereits vor einem 99 Prozent-Absturz warnen.Astrotech erlebt derzeit eine der spektakulärsten und zugleich umstrittensten Börsenrallyes des Jahres. Die Aktie war 2026 zeitweise um mehr als 1.200 Prozent gestiegen und steuerte damit auf das beste Jahr seit 1997 zu. Doch nach dem jüngsten Höhenflug gerät die Rallye nun erstmals stärker unter Druck: Am Mittwoch verliert die Aktie vorbörslich mehr als 10 Prozent. Auslöser der extremen Kursbewegungen war eine neue Strategieoffensive des Unternehmens rund um Mondwirtschaft, Quantencomputing und …Den vollständigen Artikel lesen
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