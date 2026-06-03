Das Altersvorsorgedepot stößt bereits vor dem Start auf breite Aufmerksamkeit. Eine aktuelle Studie zeigt nun ein erhebliches Absatzpotenzial. Für Anbieter und Vermittler ergeben sich ab 2027 zusätzliche Vertriebschancen. Spätestens nach der Sommerpause sollten sie darauf vorbereitet sein. Die Einführung des Altersvorsorgedepots stößt bereits vor dem geplanten Marktstart auf spürbares Interesse und könnte dem Vertrieb ab 2027 einen Schub verleihen. Darauf deutet eine aktuelle Marktuntersuchung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact