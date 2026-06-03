Kurssprung bei der Aktie von Redcare Pharmacy: Der MDAX-Titel kann zur Stunde um rund zehn Prozent an Wert gewinnen und steigt damit auf den höchsten Stand seit Mitte April. Der Grund für die Outperformance am Mittwoch sind gute Nachrichten aus der Bundespolitik für den europäischen Online-Arzneimittelversender.Laut der Pharmazeutischen Zeitung wurde eine Honorarerhöhung für Apotheken durch das Bundeskabinett beschlossen. Bereits ab Juli 2026 soll das Fixum auf 9,00 Euro erhöht werden. Bis zum Jahreswechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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