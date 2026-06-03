In den vergangenen Jahren hat sich Berkshire Hathaway mit größeren Zukäufen und Transaktionen eher zurückgehalten. Der Barbestand der Investmentgesellschaft wuchs dadurch auf den Rekordwert von rund 380 Milliarden Dollar an. Als neuer CEO schlägt Greg Abel jetzt aber einen neuen Kurs ein und hat allein in den vergangenen Tagen knapp 17 Milliarden Dollar investiert.Das wirft nun allerdings eine neue Frage auf: Bleibt Berkshire der tief verwurzelten Value-Philosophie treu, oder bricht Abel mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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