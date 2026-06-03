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Der XRP Kurs ist am 2. Juni auf rund 1,26 Dollar gefallen und steht damit etwa drei Prozent tiefer als am Vortag. Auffällig ist, dass die Zuflüsse auf die Börsen weiter sinken, während große Wallets ihre Bestände einfach halten. Warum verkaufen die größten Adressen also nicht, wenn der Kurs schwächelt? Genau diese Frage entscheidet, ob aus der ruhigen Seitwärtsphase beim XRP Kurs ein Ausbruch nach oben wird. Der XRP Kurs bewegt sich seit Wochen in einer engen Spanne zwischen 1,26 und 1,30 Dollar. Im Hintergrund steht die Abstimmung über den CLARITY Act, die im Juni vor den gesamten Senat kommt. Dazu sorgen Abflüsse aus den Bitcoin Fonds dafür, dass der ganze Markt und damit auch der XRP Kurs unter Druck bleibt.

XRP Kurs hält die Unterstützung, während Börsenzuflüsse einbrechen

Der XRP Kurs notiert am 2. Juni bei etwa 1,26 Dollar und liegt damit rund drei Prozent unter dem Vortag laut CoinMarketCap. Die Spanne der vergangenen 24 Stunden reichte von 1,26 bis 1,30 Dollar, was eine sehr ruhige Bewegung im XRP Kurs zeigt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 78 Milliarden Dollar, womit XRP weiter zu den fünf größten Kryptowährungen zählt. Der XRP Kurs steht unter allen wichtigen Durchschnittslinien, und der Money Flow Index notiert bei etwa 32. Seit rund zwei Monaten bewegt sich der XRP Kurs in einer engen Spanne, und genau diese Ruhe macht viele Anleger nervös.

Spannend wird es bei den Zuflüssen auf die Börsen, die zuletzt deutlich gesunken sind. Weniger Coins auf den Börsen bedeuten, dass weniger Halter verkaufen, was den Druck von der Angebotsseite nimmt. Gleichzeitig gab Ripple für Juni eine Milliarde XRP frei, was den Markt kurzfristig beobachten lässt. Auf der Nachfrageseite haben die US Spot ETFs auf XRP im Mai die stärksten Zuflüsse des Jahres verzeichnet. Die kumulierten Zuflüsse in diese Fonds liegen inzwischen bei mehr als 1,5 Milliarden Dollar laut BeInCrypto. Sinkende Bestände und steigende institutionelle Produkte galten früher als starkes Signal vor einer Bewegung im XRP Kurs nach oben.

Changelly rechnet für Juni mit einem durchschnittlichen XRP Kurs von rund 1,41 Dollar und einer Spitze nahe 1,50 Dollar. Ein Bruch beim XRP Kurs über 1,40 Dollar könnte einen Boden bestätigen und den Weg in Richtung 1,60 Dollar öffnen. Die entscheidende Frage bleibt, wie ein Anleger beim XRP Kurs den richtigen Einstieg findet, bevor die Masse reagiert. Denn große Wallets sammeln genau dann, wenn die Stimmung am Markt schwach ist. Dieselbe ruhige Überzeugung zeigt sich gerade bei einem Vorverkauf, der in der Angst der Anleger neues Kapital anzieht.

Pepeto und die Frage, wo der echte Hebel in diesem Zyklus steckt

Der Rückgang beim Verkaufsdruck zeigt, dass viele XRP Halter auf bessere Preise warten und ihre Coins behalten. Genau diese Überzeugung baut sich gerade bei einem Vorverkauf auf, in den Wallets während der Marktangst Kapital schieben. Pepeto läuft als komplette Plattform, die Ihr Kapital durch jede Schwankung des Zyklus 2026 schützen soll. Sie nimmt die Unsicherheit aus dem Handel, denn PepetoSwap erlaubt Trades ohne Gebühren. Eine Brücke zwischen den Netzwerken bewegt Token kostenlos von einer Kette zur anderen, sodass jeder Dollar für Sie arbeitet statt in Gebühren zu verschwinden.

Fazit zum XRP Kurs und zum Presale-Einstieg

Die schrumpfenden XRP Bestände auf den Börsen stützen den XRP Kurs und beweisen, dass große Wallets halten statt verkaufen. Den richtigen Einstieg vor der Masse zu finden verlangt Werkzeuge, die viele Trader überspringen, und genau hier setzt Pepeto an. XRP erreichte einst 3,40 Dollar ganz ohne eigene Produkte, während Pepeto vom selben Pepe Mitgründer mit 420 Billionen Token eine funktionierende Plattform mitbringt. Wer den XRP Kurs verfolgt, erkennt die Antwort in den mehr als 10 Millionen Dollar, die während der Angst zugesagt wurden. Der Vorverkauf sichert genau den Preis, den die Notierung später ersetzt. Wer jetzt nicht handelt, könnte diese Entscheidung in diesem Zyklus als die teuerste in Erinnerung behalten.

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Häufige Fragen

Wo steht der XRP Kurs aktuell und was treibt ihn?

Der XRP Kurs liegt am 2. Juni bei rund 1,26 Dollar und damit etwa drei Prozent tiefer als am Vortag. Sinkende Börsenbestände, Rekordzuflüsse in die XRP ETFs und die anstehende Abstimmung über den CLARITY Act bestimmen die Richtung.