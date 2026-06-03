Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
UraniumX blickt nach frühem Bohr-Erfolg in eine goldene Zukunft der Atomkraft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.06.2026 14:27 Uhr
259 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus - Online-Apotheken sehr fest

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus - Online-Apotheken sehr fest

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Verluste bis Mittwochmittag aus. Die andauernden Scharmützel zwischen dem Iran und den USA belasten die Stimmung. Die USA und der Iran hatten sich am Dienstag gegenseitig angegriffen, nachdem die USA einen leeren Öltanker außer Gefecht gesetzt hatten, der nach ihren Angaben versucht habe, ihre Blockade zu durchbrechen. Die zwischen beiden Ländern vereinbarte Waffenruhe wird damit erneut auf die Probe gestellt. Über den Fortgang der Gespräche über eine Ende der Auseinandersetzungen im Nahen Osten gibt es derweil keine neue Erkenntnisse. Derweil sind die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone im April spürbar gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, im Jahresvergleich lagen die Preise um 4,9 Prozent höher. Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 24.925 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent nach unten. Der Preis für Brentöl steigt um 2,2 Prozent auf 98,07 Dollar das Fass. An den Anleihemärkten ziehen die Renditen wieder an.

Leicht stützend wirken gute Konjunkturdaten. Die Welle der Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus geht weiter, diesmal für den Service-Bereich. Hier ging es in China deutlich stärker nach oben als erwartet. Dies zeigte sich bereits zuvor bei den Industriegewinnen. "Vielleicht haben wir die Konjunkturerholung in China unterschätzt", so ein Händler. Für Europas Exportwerte sei das eine gute Nachricht. Der RatingDog-Einkaufsmanager-Index (PMI) legte im Mai auf 54,4 zu von 52,6 im Vormonat. Damit geht es nun schon drei Monate in Folge nach oben.

In den USA steht am Nachmittag der ISM-Service-Index an, einer der wichtigsten Indikatoren für den US-Markt. Zudem werden der ADP-Arbeitsmarktbericht, die neuen US-Aufträge und das Beige Book der Fed veröffentlicht.

Von Unternehmensseite kamen Zahlen vom spanischen Modekonzern Inditex. Die Bestätigung des Ausblicks dürfte die Sorgen angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit lindern, meinen die Analysten der UBS. Das spanische Modeunternehmen habe mitgeteilt, dass es für das Jahr bis Januar 2027 weiterhin eine stabile Bruttomarge von plus/minus einem halben Prozentpunkt erwarte. Dies dürfte angesichts der Sorgen der Anleger über Fracht- und Rohstoffkosten aufgrund des Krieges im Nahen Osten für Erleichterung sorgen, so die Analysten. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent.

Auch die Aktien des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine legen nach Zahlen nach, wenngleich nur um 0,2 Prozent. Vor allem die Gewinnkennziffern konnten hier die Erwartungen übertreffen.

Wie vom Handel erwartet schlagen angesichts der überschaubaren Unternehmensnachrichten die Umstufungen durch Analysten kräftig durch: So fallen Ströer nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 3,5 Prozent. Bei Douglas geht es umgekehrt um 3,5 Prozent aufwärts, nachdem Berenberg die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hat. Die Aktien von ASML verbessern sich um 0,6 Prozent auf 1.471 Euro , nachdem JP Morgan das Kursziel auf 1.900 Euro erhöht hat.

Gesucht sind die Online-Apotheken am Mittwoch. Für Redcare geht es um 9,2 Prozent nach oben, für DocMorris um 7,7 Prozent. Kurstreiber ist nach Händlerangaben, dass endlich das neue Fixum für verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Es soll ab Juli auf 9 Euro und ab Januar auf 9,50 Euro steigen. Hier habe es lange Unsicherheiten gegeben, so ein Händler. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.077,51  -0,5   -30,34    6.107,85    4,9 
Stoxx-50        5.162,53  -0,5   -26,92    5.189,45    5,0 
DAX          24.924,62  -0,8  -199,55    25.124,17    1,8 
MDAX          32.850,55  -0,3   -97,25    27.039,42    7,3 
TecDAX         4.198,19  -0,9   -38,02    3.091,28    15,9 
SDAX          18.914,13  -0,7  -129,53    13.062,07    k.A. 
FTSE          10.347,67  -0,3   -25,84    10.373,51    4,2 
CAC           8.188,36  -0,3   -20,73    8.209,09    0,5 
SMI          13.189,88  -0,9  -115,84    13.305,72    -0,6 
ATX           6.113,31  -0,4   -26,69    6.140,00    14,8 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 21:17 
EUR/USD          1,1620  -0,1  -0,0011     1,1631   1,1631 
EUR/JPY          185,71  -0,2  -0,2800     185,99  185,9800 
EUR/CHF          0,9164  +0,1   0,0008     0,9156   0,9155 
EUR/GBP          0,8637  0,0   0,0000     0,8637   0,8633 
USD/JPY          159,81  -0,1  -0,0800     159,89  159,9000 
GBP/USD          1,3451  -0,1  -0,0014     1,3465   1,3470 
USD/CNY          6,7692  +0,1   0,0070     6,7622   6,7622 
USD/CNH          6,7707  +0,1   0,0093     6,7614   6,7627 
AUS/USD          0,7168  -0,1  -0,0010     0,7178   0,7180 
Bitcoin/USD      67.003,01  -0,7  -489,63    67.492,64 67.131,64 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         95,85  +2,2    2,09      93,76 
Brent/ICE         98,07  +2,2    2,07      96,00 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.461,81  -0,5   -22,78    4.484,59 
Silber           74,51  -0,8   -0,60      75,11 
Platin         1.927,50  -0,5   -9,25    1.936,75 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 07:54 ET (11:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.