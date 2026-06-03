Der Donnerstag hält das Tempo bewusst niedrig - doch wer genau hinschaut, findet entscheidende Signale für den weiteren Kursverlauf.Der Donnerstag bringt zwar keine marktbewegenden Großereignisse, liefert Anlegern aber wichtige Orientierungspunkte: Mit den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der zweiten Veröffentlichung der amerikanischen Produktivität für das erste Quartal rückt der Zustand des US-Arbeitsmarkts erneut ins Blickfeld. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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