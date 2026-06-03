Das Unternehmen wird seine Zahlen am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichen. Hier die Erwartungen vorab:
ZWEITES QUARTAL
Erwartetes bereinigtes EPS: 2,39 USD (Bloomberg-Konsens)
Erwarteter bereinigter Umsatz: 22,13 Mrd. USD
Erwarteter Umsatz im Segment Semiconductor Solutions: 14,65 Mrd. USD
Erwarteter Umsatz im Segment Infrastructure Software: 7,23 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes EBITDA: 14,96 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes operatives Ergebnis: 14,68 Mrd. USD
Erwartete bereinigte F&E-Ausgaben: 1,61 Mrd. USD
Erwartete Investitionsausgaben (Capex): 228,1 Mio. USD
Erwarteter Umsatz mit KI-Halbleitern: 10,67 Mrd. USD
DRITTES QUARTALErwarteter Umsatz: 28,61 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes EBITDA: 20,04 Mrd. USD
Erwarteter Umsatz mit KI-Halbleitern: 17,22 Mrd. USD
GESAMTJAHRErwarteter Umsatz: 103,18 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes EBITDA: 70,54 Mrd. USD
Erwartete Investitionsausgaben (Capex): 991,2 Mio. USD
Analysten im Vorfeld:
Bloomberg Intelligence (Kunjan Sobhani):"Die Ergebnisse von Broadcom für das zweite Geschäftsquartal werden die Erwartungen wahrscheinlich übertreffen, angetrieben durch beschleunigte XPU-Implementierungen und eine stärkere Nachfrage nach KI-Netzwerktechnik. Langfristige Vereinbarungen mit Google und Meta sowie ausgeweitete Verpflichtungen von Anthropic haben die Visibilität für die mehrjährige Pipeline des Unternehmens bis 2027 und darüber hinaus erhöht."
Jefferies (Blayne Curtis; Kaufempfehlung, Kursziel 500 USD):"Das Geschäft mit kundenspezifischen Chips bietet weniger Spielraum für positive Überraschungen, da der bereits angekündigte Rack-Auftrag von Anthropic im Volumen von 10 Mrd. USD, der im Juli beziehungsweise im Quartal erwartet wird, ausschließlich Chips umfassen dürfte. Der gesamte Umsatz dürfte daher eher bei 2,0 bis 2,5 Mrd. USD liegen."
Susquehanna (Christopher Rolland):"Die Dynamik bei kundenspezifischen XPUs dürfte angesichts der Stärke der TPU-Nachfrage anhalten, während die Nachfrage nach KI-Netzwerkprodukten weiter zunehmen sollte. Wir bleiben optimistisch für das ASIC-Geschäft von Broadcom und sehen weiterhin positive Dynamik im Netzwerkportfolio des Unternehmens."
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
ZWEITES QUARTAL
Erwartetes bereinigtes EPS: 2,39 USD (Bloomberg-Konsens)
Erwarteter bereinigter Umsatz: 22,13 Mrd. USD
Erwarteter Umsatz im Segment Semiconductor Solutions: 14,65 Mrd. USD
Erwarteter Umsatz im Segment Infrastructure Software: 7,23 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes EBITDA: 14,96 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes operatives Ergebnis: 14,68 Mrd. USD
Erwartete bereinigte F&E-Ausgaben: 1,61 Mrd. USD
Erwartete Investitionsausgaben (Capex): 228,1 Mio. USD
Erwarteter Umsatz mit KI-Halbleitern: 10,67 Mrd. USD
DRITTES QUARTALErwarteter Umsatz: 28,61 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes EBITDA: 20,04 Mrd. USD
Erwarteter Umsatz mit KI-Halbleitern: 17,22 Mrd. USD
GESAMTJAHRErwarteter Umsatz: 103,18 Mrd. USD
Erwartetes bereinigtes EBITDA: 70,54 Mrd. USD
Erwartete Investitionsausgaben (Capex): 991,2 Mio. USD
Analysten im Vorfeld:
Bloomberg Intelligence (Kunjan Sobhani):"Die Ergebnisse von Broadcom für das zweite Geschäftsquartal werden die Erwartungen wahrscheinlich übertreffen, angetrieben durch beschleunigte XPU-Implementierungen und eine stärkere Nachfrage nach KI-Netzwerktechnik. Langfristige Vereinbarungen mit Google und Meta sowie ausgeweitete Verpflichtungen von Anthropic haben die Visibilität für die mehrjährige Pipeline des Unternehmens bis 2027 und darüber hinaus erhöht."
Jefferies (Blayne Curtis; Kaufempfehlung, Kursziel 500 USD):"Das Geschäft mit kundenspezifischen Chips bietet weniger Spielraum für positive Überraschungen, da der bereits angekündigte Rack-Auftrag von Anthropic im Volumen von 10 Mrd. USD, der im Juli beziehungsweise im Quartal erwartet wird, ausschließlich Chips umfassen dürfte. Der gesamte Umsatz dürfte daher eher bei 2,0 bis 2,5 Mrd. USD liegen."
Susquehanna (Christopher Rolland):"Die Dynamik bei kundenspezifischen XPUs dürfte angesichts der Stärke der TPU-Nachfrage anhalten, während die Nachfrage nach KI-Netzwerkprodukten weiter zunehmen sollte. Wir bleiben optimistisch für das ASIC-Geschäft von Broadcom und sehen weiterhin positive Dynamik im Netzwerkportfolio des Unternehmens."
Volker Schulz
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