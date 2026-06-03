Der afrikanische E-Mobility-Pionier Spiro hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde 215 Millionen US-Dollar eingeworben. Die Mittel sollen dazu verwendet werden, den Ausbau der Infrastruktur für E-Motorräder und Batteriewechselstationen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent voranzutreiben. Darüber hinaus will Spiro das frische Kapital nutzen, um den "Fußabdruck im industriellen Bereich und der Produktion" zu stärken, die Technologieentwicklung zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net