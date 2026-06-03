Im Rahmen des Projekts GaN4EmoBiL haben Fraunhofer IAF und Ambibox ein leistungselektronisches Modul auf Galliumnitrid-Basis für bidirektionale DC-Ladesysteme mit 800 Volt Spannung entwickelt. Ein Demonstrator wird kommende Woche auf der Fachmesse PCIM in Nürnberg gezeigt. Das Thema bidirektionales Laden nimmt immer mehr an Fahrt auf. Doch die ersten bidirektionalen DC-Wallboxen am Markt nutzen meist Leistungshalbleiter-Bauelemente, die für diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net