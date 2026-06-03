© Foto: Tayfun Coskun - AnadoluJensen Huang nennt Marvell den nächsten Billionen-Dollar-Konzern. Die Aktie legt binnen zwei Tagen fast 50 Prozent zu. Nun winkt ein weiterer Treiber: die Aufnahme in den S&P 500.In der Aktie von Halbleiterspezialist Marvell überschlagen sich in dieser Woche die Ereignisse. Am Dienstag schoss die Marvell-Aktie um mehr als ein Drittel nach oben, so stark wie nie zuvor an einem einzigen Handelstag. Am Mittwoch legt die Aktie vorbörslich um weitere 13 Prozent zu und notierte bei rund 330 US-Dollar. Am Montagmorgen hatte die Aktie noch bei 200 US-Dollar notiert. Auslöser für die Kursexplosion war eine Rede von Nvidia-Boss Jensen Huang auf der Computex-Messe in Taiwan, bei der er Marvell als …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE