Rückblende ins Jahr 1999: Ich stellte damals fest, dass Donald Rumsfeld Gilead-Aktien im zweistelligen Millionen-Dollar-Volumen gekauft hatte. Kurz darauf stockte er seine Position sogar noch deutlich auf. "Fett" bei dem Titel mit dabei soll auch George Shultz gewesen sein, der ehemalige US-Außenminister unter Ronald Reagan. Obwohl das Gilead-Grippemittel Tamiflu ein Ladenhüter war, empfahl ich die US-Biotech-Firma in der AKTIONÄR-Ausgabe vom 26. August 1999 im Beitrag "Unbegrenzte Ertragsfantasie" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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