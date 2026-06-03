Die Deutsche Bank hat ihren Aktionären mit der Dividendenerhöhung um rund 47 Prozent für 2025 folglich 1,00 Euro/Aktie ausgeschüttet. Das ist zumindest ein kleiner Trost, denn seit Jahresbeginn hat die Aktie des Geldinstituts rund 20 Prozent an Wert eingebüßt. Anleger sorgen sich nicht erst seit dem Krieg am Golf um die Konjunktur in Deutschland. Das drückt auf den Kurs. Denn mit einer schwächeren Konjunktur steigen die Kreditausfallrisiken.Die Q1-Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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