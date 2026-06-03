München (ots) -The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines SuperstarsDoku-Serie (3 x 25 Min.)Ab 1. Juli 2026Globaler Megastar, Identifikationsfigur für Millionen von Fans und Symbol für Empowerment: Die Doku-Serie zeigt den außergewöhnlichen Weg von Taylor Swift, die im Juli die Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce plant.WochenendrebellenSpielfilm (105 Min.)Ab 13. Juli 2026 | 20:15 UhrMirco (Florian David Fitz) reist mit seinem autistischen Sohn Jason (Cecilio Andresen) zu Fußballstadien, um für den Jungen einen Lieblingsverein zu finden. Auftakt zum ARD SommerKino 2026.Queeres Kino16 Spielfilme, eine DokuVon 18. Juni bis 18. August 2026Die QUEER-Reihe in der ARD, das ist großes Kino jenseits der Hetero-Norm: 16 Filme, darunter die Dramedy "15 Liebesbeweise" und die Komödie "What a Feeling".Mythos Tour 3 - Rising StarsDoku-Serie (3 x 35 Min.)Ab 3. Juli 2026Jung, hungrig, hoch talentiert: Während Tadej Pogacar auf seinen fünften Tour-Sieg zielt, drängen neue Stars ins Rampenlicht. Staffel 3 von "Mythos Tour" blickt auf die Rising Stars des Radsports - heute und früher.Bundesvibe: Fünf Jahre nach der Flut - Wie sicher sind wir heute?Dokumentation (30 Min.)Ab 5. Juli 2026Verlust, Trauma, Neubeginn: Fünf Jahre nach der Flut im Ahrtal treffen wir Menschen, deren Leben sich radikal verändert hat. Wie sicher können sich Betroffene und Helfer in ihrem Alltag wieder fühlen?Y-KollektivReportagen (20-45 Min.)Immer montagsRaus aus der Mediensucht - aber wie? | Sleepmaxxing - Von der Obsession zu schlafen | Unterwegs mit "Pädo-Huntern" | Lang lebe der Adel?Hood Stories - Rap mit $ickDoku-Serie (4 x 30 Min.)Ab 8. Juli 2026Der ehemalige Drogenabhängige und Grimme-Preisträger $ick begibt sich auf einen Roadtrip mitten rein in Deutschlands soziale Brennpunkte. Genau hier entsteht etwas, das Hoffnung schenkt: Rapmusik - knallhart, schonungslos. Und 100 % real.Money Maker: Nic Kaufmann - Früher gemobbt, heute das Gesicht für LuxusmarkenDokumentation (30 Min.)Ab 14. Juli 2026Vom Außenseiter zum gefeierten Fashion-Influencer: Nic Kaufmann erreicht 20 Mio. Follower, läuft über rote Teppiche - doch hinter dem Glamour stecken Selbstzweifel, Verlust und die Frage: Was kostet der Erfolg wirklich?Drohnen über der Siedlung - Wer schützt unsere Privatsphäre?Dokumentation (40 Min.)Ab 15. Juli 2026Eine Drohne über dem Garten: Immer mehr Menschen erleben, wie Fluggeräte in ihre Privatsphäre eindringen. Wie können wir uns wehren, wer schützt uns?Surface - Das versunkene DorfSerie (6 x 45 Min.)Ab 17. Juli 2026Auf dem Boden eines Stausees liegen die Überreste einer ungeklärten Tragödie, die nach 23 Jahren ans Licht kommen. Als Pariser Ermittlerin in der Provinz taucht Laura Smet in die düsteren Geheimnisse eines Dorfes ein.Kretas dunkle Seite - Waffen und Gewalt auf der UrlaubsinselDokumentation (45 Min.)Ab 17. Juli 2026Sonne, Strand, Gastfreundschaft - so kennen die meisten Griechenlands größte Insel. Die Wenigsten ahnen, dass Kreta neben seiner hellen eine sehr dunkle Seite hat: Waffengewalt, Blutrache, organisiertes Verbrechen.Oh La La: Wer ahnt denn sowas?Komödie (90 Min.)Ab 18. Juli 2026Zwei Familien, ein DNA-Test und jede Menge Chaos: Als die Eltern eines Brautpaars ihre Herkunft prüfen lassen, geraten Stolz, Status und Identität gehörig ins Wanken. Mit Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud u. v. a.Die leisen und die großen TöneSpielfilm (104 Min.)Ab 26. Juli 2026Die Suche nach einem Stammzellenspender führt Thibaut (Benjamin Lavernhe) zu einem Bruder (Pierre Lottin), von dem er bislang nichts wusste. Das ungleiche Geschwisterpaar findet durch die Leidenschaft für Musik zueinander.ARD Crime Time: Blutspur der Zigaretten-MafiaTrue-Crime-Reihe (3 x 30 Min.)Ab 27. Juli 2026Ein blutiger Mafiakrieg erschüttert das Ostdeutschland der 1990er-Jahre: Die dreiteilige Doku rekonstruiert eine der größten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte und die Jagd auf ihre Täter.team.recherche: Abgestempelt als SystemsprengerReportage (30 Min.)Ab 28. Juli 2026Tausende sogenannte "Systemsprenger" fallen durch das Raster der Jugendhilfe. Eine investigative Recherche deckt Missstände und regionale Ungleichheiten auf. Und sie fragt: Welche Zukunft haben diese jungen Menschen?Perimenopause - Bin ich schon drin?Wissen-Doku (45 Min.)Ab 30. Juli 2026Schlafprobleme, Reizbarkeit, Brainfog. Was hilft Frauen in der Perimenopause? Ist eine Hormontherapie die einzige Lösung? 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