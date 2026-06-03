Die Salesforce-Aktie steht nach den jüngsten Zahlen wieder an einer wichtigen charttechnischen Wegmarke. Zwar lieferte der Softwarekonzern rund um Agentforce, Profitabilität und Prognoseanhebung durchaus Argumente für die Bullen, doch der Markt blieb zunächst skeptisch. Nun muss sich zeigen, ob der aktuelle Konter genug Kraft besitzt, um die nächsten Widerstände zu überwinden. Das Ende der Talfahrt könnte beginnen Fundamental brachte Salesforce zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de