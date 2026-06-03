Im außereuropäischen Ausland erwarten Reisende noch immer oft horrende Roaming-Kosten. Wie ihr dank E-Sim dieser Kostenfalle entgeht und welche Fallstricke es dennoch gibt. Horrorstorys über teure Roaming-Gebühren im Ausland sind in den vergangenen Jahren seltener geworden. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Netzbetreiber innerhalb der EU seit 2022 schlicht keine zusätzlichen Gebühren für die Bereitstellung von mobilem Internet verlangen dürfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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