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Dow Jones News
03.06.2026 15:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Verhaltener Handelsauftakt Wall Street erwartet

DJ MÄRKTE USA/Verhaltener Handelsauftakt Wall Street erwartet

DOW JONES--Zur Wochenmitte zeichnet sich an den US-Börsen ein verhaltener Handelsauftakt ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes bewegen sich in der Nähe ihrer Rekordschlussstände vom Vortag. Ein Ende des Iran-Kriegs scheint wieder weiter in die Ferne gerückt, nachdem sich die Streitkräfte von USA und Iran neue heftige Gefechte geliefert haben, wobei die USA allerdings behaupten, der vereinbarte Waffenstillstand halte. Daneben treibt Anleger die Frage um, ob die Unternehmen ihre angekündigten massiven Investitionen in die KI überhaupt stemmen können.

Der Ölpreis zieht in Reaktion auf die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs deutlicher an. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 2,5 Prozent auf 98,41 Dollar. Mit dem Ölpreis steigen die Inflationssorgen, was wiederum am Anleihemarkt die Renditen etwas nach oben treibt. Die Zehnjahresrendite klettert um 4 Basispunkte auf 4,50 Prozent. Der Dollar verzeichnet als "sicherer Hafen" etwas Zulauf; der Dollarindex zieht um 0,1 Prozent an. Gold gibt angesichts des festeren Dollar und der höheren Marktzinsen leicht nach. Der Preis für die Feinunze sinkt um 0,8 Prozent auf 4.449 Dollar.

Konjunkturseitig wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht. Demnach wurden im privaten Sektor mehr Stellen als erwartet geschaffen, was als Hinweis auf eine nach wie vor robuste Beschäftigungslage gewertet wird. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ferner werden die Auftragseingänge der Industrie aus dem April, der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index, jeweils für den Servicesektor und für den Monat Mai veröffentlicht. Später folgt dann der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank. Daneben wird US-Finanzminister Scott Bessent vor dem Finanzausschuss des US-Senats zum Haushalt 2027 sprechen.

Geschäftszahlen wird nach Börsenschluss Broadcom veröffentlichen. Sie könnten der KI-Rally einen weiteren Schub geben, sollte der Chiphersteller wie seine Wettbewerber überzeugen. Vorbörslich steigt die Broadcom-Aktie um 1,9 Prozent.

Marvell Technology verteuern sich um fast 12 Prozent, nachdem sie am Dienstag einen Sprung von über 30 Prozent gemacht hatten. Die Titel profitieren weiter von Aussagen des Nvidia-CEO Jensen Huang. Er traut dem Unternehmen einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zu.

Die Aktien der Investmentgesellschaft KKR fallen um 6,4 und Apollo Global Management um 5,6 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf einen Ausverkauf im Sektor, nachdem der schweizerische Wettbewerber Partners Group den Abzug von Mitteln aus einem seiner Fonds begrenzt hat. Das Unternehmen reagierte darauf auf den massiven Rückzug der Investoren. Am Markt seien neue Zweifel an der Qualität von Private Credit (direkt durch private Investoren oder Fonds an Unternehmen vergebene Kredite) aufgekommen, heißt es.

Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewinnen Gamestop 10,4 Prozent. Für Palo Alto Networks geht es hingegen um 3,5 Prozent abwärts, obwohl das Cyber-Security-Unternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Allerdings hat sich der Kurs der Aktie seit Mitte April in etwa verdoppelt. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,09 +0,04    4,09      4,05 
5 Jahre           4,22 +0,05    4,23      4,18 
10 Jahre          4,50 +0,04    4,50      4,45 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 21:17 
EUR/USD          1,1600  -0,3  -0,0031     1,1631   1,1631 
EUR/JPY          185,5  -0,3  -0,4900     185,99  185,9800 
EUR/CHF          0,9164  +0,1   0,0008     0,9156   0,9155 
EUR/GBP          0,8634  -0,0  -0,0003     0,8637   0,8633 
USD/JPY          159,91  +0,0   0,0200     159,89  159,9000 
GBP/USD          1,343  -0,3  -0,0035     1,3465   1,3470 
USD/CNY          6,7692  +0,1   0,0070     6,7622   6,7622 
USD/CNH          6,7747  +0,2   0,0133     6,7614   6,7627 
AUS/USD          0,7152  -0,4  -0,0026     0,7178   0,7180 
Bitcoin/USD      66.917,46  -0,9  -575,18    67.492,64 67.131,64 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         96,33  +2,7    2,57      93,76 
Brent/ICE         98,41  +2,5    2,41      96,00 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.448,99  -0,8   -35,60    4.484,59 
Silber           73,93  -1,6   -1,18      75,11 
Platin         1.906,80  -1,5   -29,95    1.936,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

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June 03, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)

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