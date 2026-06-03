"Aktien sind zwar langfristig die beste Anlageform, aber diese langfristigen Erträge haben ihren Preis: die Volatilität. Dies ist ein rein emotionaler Preis, denn die einzigen wirklichen Verlierer bei einem Rückgang der Aktienmärkte sind diejenigen, die verkaufen", erklärt der kanadische Starinvestor Francois Rochon. Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf.
Wenn die Aktienkurse purzeln, geraten Anleger schnell in Panik und verkaufen. Denn die Kurse könnten ja noch weiter fallen und sie flüchten sich in teurere Ausreden wie "an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben". Ne, natürlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Wenn die Aktienkurse purzeln, geraten Anleger schnell in Panik und verkaufen. Denn die Kurse könnten ja noch weiter fallen und sie flüchten sich in teurere Ausreden wie "an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben". Ne, natürlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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