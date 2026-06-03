Die Märkte sind Bewegung und fundierte Einschätzung sind gefragte denn je. In einem Exklusivinterview mit Redakteur Georg Sures hat Senior Fondsmanager Ben Leyland von dem britischen Vermögensverwalter J O Hambro für den Bernecker Börsenkompass die aktuellen Aussichten für die internationalen Aktienmärkte analysiert.
Das komplette Interview können Sie frei zugänglich auf dem Bernecker Börsenkompass lesen:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/exklusivinterview-fondsmanager-diese-aktienmaerkte-bieten-jetzt-die-besten-chancen_H232289679_6799558/
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