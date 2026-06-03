SAP und NEMETSCHEK erhalten die entsprechenden Impulse. Auslöser sind Aussagen des NVIDIA-Chefs auf der Computex in Taiwan. Sorgen vor einer Verdrängung klassischer Softwareanbieter durch KI-Agenten sieht Jensen Huang nicht. Im Gegenteil: Je mehr KI-Agenten entstünden, desto stärker dürfte die Nachfrage nach Softwaretools steigen. Oder anders: Wenn künftig Millionen KI-Agenten Bestellungen, Rechnungen, Personalprozesse oder Analysen durchführen, laufen diese Vorgänge weiterhin über SAP-Systeme. Die Software wird damit zur Infrastruktur, auf der die Agenten arbeiten. Damit ist die Grundlage des Comebacks der Software-Titel gelegt. Auch im Nebenwertbereich sollte das ankommen…
Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.
Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf Bernecker-App.
Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 23 u. a.:
- Die KI-Investitionen sind die Zukunft
- Zwei Exoten machen vor, wie Wirtschaftswenden aussehen
- OHB: Die deutsche Antwort auf SpaceX?
- SERVICEWARE ist wieder einen Blick wert
- SYMRISE: Chance auf Comeback?
- Start des Musterportfolios der ACTIEN-BÖRSE
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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