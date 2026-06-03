Stuttgart (ots) -Im Podcast "Tür an Tür mit einem Profiler" tauchen SWR1 Moderatorin Katja Heijnen und Kriminalpsychologe Claudio Thunsdorff, Operativer Fallanalytiker beim LKA Rheinland-Pfalz, in reale Kriminalfälle ein. Claudio bringt Fälle aus seinem Arbeitsalltag mit, während Katja die entscheidenden Fragen stellt. Gemeinsam beleuchten sie, wie Täter:innenprofile entstehen, Tatorte analysiert werden und welche psychologischen Abgründe hinter Verbrechen stecken. Informativ, spannend und einfühlsam bietet der Podcast Nervenkitzel und fundierte Einblicke in die menschliche Psyche. Ab dem 4. Juni 2026 erscheint die erste Staffel mit acht Folgen alle zwei Wochen in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:85fff87b28cb9988/) und später auf weiteren Plattformen.Einblicke in die Arbeit eines ProfilersSeit etwas mehr als zwei Jahren wohnt SWR Moderatorin Katja Heijnen unter einem Dach mit Claudio Thunsdorff, der als Kriminalpsychologe und Operativer Fallanalytiker beim LKA Rheinland-Pfalz arbeitet. Seitdem erfährt sie durch ihn von Kriminalfällen, die vorher jenseits ihrer Vorstellungskraft lagen. Im neuen True Crime Podcast "Tür an Tür mit einem Profiler" sprechen die beiden über die aufsehenerregendsten Fälle aus seinem Alltag.Gemeinsam tauchen sie in menschliche Abgründe ein. Was sagt das Verhalten während und nach der Tat über die Täterin oder den Täter aus? Wie analysieren Profiler Tatorte? Wie schätzt man die Gefährlichkeit ein? Sind es die Gene oder ist es die Umwelt, die jemanden morden lassen? Und welche Möglichkeiten gibt es, um sich vor kriminellen Übergriffen zu schützen? Diese und weitere Fragen beleuchtet der Podcast mit spannenden Fallanalysen und gibt tiefe Einblicke in die Arbeit der Polizei und Kriminalpsychologie.Spannend, fundiert und einfühlsamDer Podcast bietet Nervenkitzel und fundierte Information zugleich. Hörer:innen erleben hautnah, wie Profiler und Ermittelnde zusammenarbeiten, um Täterinnen und Täter zu analysieren und Verbrechen aufzuklären. Dabei bleibt der Umgang mit Opfern und Angehörigen stets einfühlsam, während die Täter:innenanalyse kritisch hinterfragt wird.Erste Staffel ab 4. Juni 2026Die erste Staffel von "Tür an Tür mit einem Profiler" umfasst acht Folgen und erscheint ab dem 4. Juni 2026 alle zwei Wochen in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:85fff87b28cb9988/). Eine Woche später ist der Podcast auf allen gängigen Plattformen verfügbar.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6287823