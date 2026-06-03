Der chinesische Autohersteller BYD verspricht, bei Unfällen mit aktiver Fahrassistenz vollständig für die Kosten aufzukommen. Eine Obergrenze für den entstandenen Schaden soll es nicht geben. Die Haftungsübernahme gilt zunächst nur in China. Allerdings bleiben viele Fragen offen. Laut eigenen Angaben hat BYD es sich zum Ziel gesetzt, intelligentes Fahren für alle zugänglich zu machen. In diesem Zusammenhang hat der chinesische E-Autohersteller jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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