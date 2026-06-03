Im Mai wurden in Deutschland 59.969 Elektroautos neu zugelassen. Damit lag die Zahl zwar unter den starken Werten aus März und April, im Vergleich zum Vorjahresmonat aber um 39,3 Prozent im Plus. Der BEV-Anteil erreichte glatt 25 Prozent - damit war jeder vierte neue Pkw rein elektrisch. Nach zwei sehr starken Monaten sind die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland im Mai etwas zurückgegangen. Im März hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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