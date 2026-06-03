Mehrere EU-Kommissare beschweren sich laut einem Medienbericht darüber, dass ihre E-Dienstwagen die regelmäßige Fahrt zwischen Brüssel und Straßburg nicht ohne Ladestopp an einer Raststätte in Luxemburg schaffen. Offenbar ist die Raststätte auf der 440 Kilometer lange Strecke inzwischen ein viel genutzter Politiker-Ladespot. Wie die Nachrichtenplattform Politico schreibt, sorgen die E-Dienstautos mit ihrer Zwangspause auf der Route zwischen Brüssel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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