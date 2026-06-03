© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis steht aktuell unter Druck. Die Korrektur scheint ihre Fortsetzung zu finden. Das ruft antizyklisch agierende Anleger und Investoren auf den Plan. Ist bei Silber die Stunde der Mutigen gekommen?Aktuelle Silberpreisentwicklung - Im Gleichschritt mit Gold und Kupfer geht's nach unten Das einzig Beständige im Nahen Osten ist die Unbeständigkeit der Lage. In Erwartung eines baldigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran legten Dax, Dow Jones Ind. etc. zuletzt zu. Die sinkenden Ölpreise drückten die Anleiherenditen und schwächten so den US-Dollar. Edelmetalle konnten daraufhin durchatmen. Dieses Szenario wird nun offenkundig wieder ausgepreist. Die Lage hat sich wieder …Den vollständigen Artikel lesen
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