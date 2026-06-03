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Dow Jones News
03.06.2026 16:15 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. bis Freitag, 5. Juni (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. bis Freitag, 5. Juni (vorläufige Fassung) 

=== 
D O N N E R S T A G, 4. Juni 2025 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai 
*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV 
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der 
     Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm 
     zuvor:   -0,1% gg Vm 
*** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Event 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 215.000 
     zuvor:   215.000" 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq 
     vorläufig: 1. Veröff.: +0,8% gg Vq 
     zuvor:   4. Quartal: +1,6% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq 
     vorläufig: 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 
     zuvor:   4. Quartal: +4,6% gg Vq 
 
F R E I T A G, 5. Juni 2026 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion April 
  09:30 SE/Verve Group SE, HV 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 
     2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 
     4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj" 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +80.000 gg Vm 
     zuvor:   +115.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,3% 
     zuvor:   4,3% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj 
  20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary 
     of the Wealth of Nations" 
 
    - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 09:42 ET (13:42 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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