DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. bis Freitag, 5. Juni (vorläufige Fassung)

=== D O N N E R S T A G, 4. Juni 2025 *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai *** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV *** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Event *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 215.000" *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +0,8% gg Vq zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +2,3% gg Vq zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq F R E I T A G, 5. Juni 2026 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März *** 08:45 FR/Industrieproduktion April 09:30 SE/Verve Group SE, HV *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +80.000 gg Vm zuvor: +115.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj 20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary of the Wealth of Nations" - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen ===

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June 03, 2026 09:42 ET (13:42 GMT)

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