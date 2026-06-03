Mainz (ots) -Im Sommer wird das ZDF wieder die Heimat der Volleyball Nations League. Spiele der deutschen Nationalteams, Frauen wie Männer, sind live auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Los geht es am Donnerstag, 4. Juni 2026, 22.30 Uhr, mit dem Nations-League-Spiel der deutschen Volleyballerinnen gegen die Ukraine (Kommentatorin: Katharina Dexheimer).Die deutschen Volleyballerinnen absolvieren im kanadischen Quebec zum Auftakt der diesjährigen Nations League vier Partien. Das Spiel gegen die USA ist am Sonntag, 7. Juni 2026, 20.30 Uhr, auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen (Kommentator: Hermann Valkyser). Die zweite Turnierwoche in der Volleyball Nations League der Frauen findet vom 17. bis zum 21. Juni 2026 im türkischen Ankara statt. Im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal sind dann erneut die Spiele der deutschen Volleyballerinnen zu sehen: am Mittwoch, 17. Juni 2026, 11.30 Uhr, Deutschland - China (Kommentatorin Katharina Dexheimer), am Freitag, 19. Juni 2026, 18.30 Uhr, Belgien - Deutschland, am Samstag, 26. Juni 2026, 18.30 Uhr, Türkei - Deutschland und am Sonntag, 21. Juni 2026, 15.00 Uhr, Deutschland - Brasilien (Kommentator der drei Partien: Dirk Berscheidt). Zum Abschluss reist das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli nach Belgrad, wo vom 8. bis zum 12. Juli 2026 Spiele gegen Tschechien, die Niederlande, Serbien und Bulgarien auf dem Programm stehen. Qualifiziert sich das DVV-Team - wie im vergangenen Jahr - für das Final Eight, geht es vom 22. bis zum 26. Juli 2026 nach Macao in China, wo die besten Teams der Vorrunde aufeinandertreffen.Die Volleyball Nations League der MännerDas Männerteam des Deutschen Volleyball-Verbandes ist in der diesjährigen Nations League erstmals vom 10. bis zum 14. Juni 2026 gefordert - zum Start stehen vier Vorrundenspiele im kanadischen Ottawa auf dem Programm. Am Donnerstag, 11. Juni 2026, 22.00 Uhr, ist im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal die Partie Deutschland - Italien zu verfolgen. Einen Tag später, am Freitag, 12. Juni 2026, 22.00 Uhr, ist das Spiel Deutschland - USA im ZDF-Livestream mitzuerleben. Und am Sonntag, 14. Juni 2026, 22.00 Uhr, überträgt sportstudio.de das Match Deutschland - Frankreich. Alle drei Partien kommentiert Dirk Berscheidt.Für die DVV-Männer stehen vom 24. bis zum 28. Juni 2026 im polnischen Gliwice weitere vier Nations-League-Spiele auf dem Programm. Auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal ist am Mittwoch, 24. Juni 2026, 16.30 Uhr, die Partie Argentinien - Deutschland zu sehen, am Freitag, 26. Juni 2026, 20.00 Uhr, Belgien - Deutschland, am Samstag, 27. Juni 2026, 17.00 Uhr, Polen - Deutschland und am Sonntag, 28. Juni 2026, 13.00 Uhr, China - Deutschland. Alle vier Spiele kommentiert im Livestream erneut Dirk Berscheidt. Die abschließende Vorrundenwoche bestreitet das Team von Bundestrainer Massimo Botti vom 15. bis zum 19. Juli 2026 in Belgrad. Dort treffen die DVV-Männer auf Slowenien, den Iran, Serbien und die Ukraine. Das Final Eight der Männer findet vom 29. Juli bis zum 2. August 2026 im chinesischen Ningbo Beilun statt.Infos zur Volleyball Nation LeagueIn der Volleyball Nations League treten die jeweils 18 besten Volleyball-Nationen der Welt gegeneinander an, sowohl bei den Frauen wie bei den Männern. Die Standorte für die Gruppenphase sind auf der ganzen Welt verteilt: Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Insgesamt gibt es in den drei Wochen der Gruppenphase jeweils 216 Spiele für die Frauen- und Männer-teams. Jedes Team absolviert zwölf Spiele, vier Spiele pro Standort. In der anschließenden Finalwoche spielen die besten acht Teams den Sieger aus. 2025 gewann bei den Frauen Italien und bei den Männern das Team aus Polen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Die Volleyball Nations League im ZDF streamen (https://www.zdf.de/livestreams/volleyball-live-streamen-livestreams-highlights-100)- Sport live im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6287891