Europa will unabhängiger werden von den USA und China. Die Europäische Kommission hat nun ein umfassendes Gesetzespaket mit genau diesem Ziel vorgestellt. Dazu gehören unter anderem ein Chips Act 2.0, ein Ausbau der Datenzentren und eine neue Open-Source-Strategie. Die Europäische Union will weniger abhängig werden von Technologien aus den USA und China, vor allem in den Bereichen Halbleiter, Künstliche Intelligenz, Cloud und Open Source. Die Kommission ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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