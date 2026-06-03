Schock für die Brückenbauingenieure in Nordrhein-Westfalen: Bei aktuellen Prüfungen der Rheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke) haben sie strukturelle Schäden am Tragwerk festgestellt. Die Schäden am Tragwerk der linksrheinischen Vorlandbrücke seien irreversibel, heißt es. Ihre einzige Lösung: sofortige Sperrung der Bonner Rheinbrücke. "Die Sicherheit der Menschen, die täglich über diese Brücke fahren, ist nicht verhandelbar", so Dirk Brandenburger, D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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