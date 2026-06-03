Google will Android-User:innen noch besser vor Scam-Anrufen schützen. Dafür baut das Unternehmen eine neue KI-Warnung in die Telefon-App ein. Wie euch das vor größeren Schäden bewahren soll. Über 442 Milliarden US-Dollar: Das ist die Summe an Schäden, die laut einem Bericht von Interpol allein 2025 durch Betrugsfälle entstanden sind. An dieser enormen Summe haben Scam-Anrufe, bei denen sich Anrufer:innen als jemand anderes ausgeben, keinen kleinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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