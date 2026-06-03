Köln (ots) -MausRadio startet mit Live-Morgenstrecke im SeptemberDas MausRadio entwickelt sein Programm zum Schulstart in NRW weiter und wird mit der neuen Live-Morgenstrecke ab 2. September 2026 die Kinder noch besser in ihrem Alltag begleiten. Natürlich in bewährter Maus-Qualität. Der Programmschema-Änderung hat der WDR-Rundfunkrat heute zugestimmt.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Der Morgen entscheidet darüber, wie Kinder in den Tag starten. Deshalb schaffen wir mit der neuen Morgenstrecke im MausRadio ein verlässliches Angebot, das Kinder in ihrer Lebenswirklichkeit abholt. Es bietet Orientierung, Spaß und kleine Rituale, die Sicherheit geben. Die Maus begleitet Kinder genau dann, wenn Familien Struktur und gute Stimmung brauchen: beim Aufstehen, Frühstücken und auf dem Weg zur Schule. So entsteht täglich ein werbefreier Hörmoment, der Kindern Eigenständigkeit ermöglicht und Familien im Alltag unterstützt - unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund."Aktuelle Berichterstattung und Nachrichten sind ebenso ein wichtiger Bestandteil dieser neuen Livesendung. Die Themen werden dabei kindgerecht ausgewählt und umgesetzt. Die Erzählweise: konstruktiv, kurz, klar und verständlich. Das kürzlich neu eingeführte Format "Die gute Nachricht mit der Maus"(hier in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/die-gute-nachricht-mit-der-maus/urn:ard:show:a2f051e349e1177a/)) zeigt exemplarisch, wie Informationsvermittlung für Grundschulkinder gelingen kann.Die neue Frühsendung ist ab dem 2. September 2026, montags bis freitags von 6.00 bis 8.00 Uhr im MausRadio bei ARD Sounds, in der MausApp und per DAB+ zu hören. Zudem soll das MausRadio ab 2027 um eine neue Live-Nachmittagsstrecke ergänzt werden, in der sich junge Hörerinnen und Hörer über ihre Erlebnisse austauschen können.Der MausRadio-Livestream ist seit Beginn dieses Jahres auch in der MausApp abrufbar und konnte seine Reichweite laut der aktuellen ma ipAudio mehr als verdreifachen - von knapp 222.000 im vierten Quartal 2025 auf knapp 728.000 im ersten Quartal 2026.Der WDR plant, das MausRadio ab Anfang 2027 nur noch im Internet in ARD Sounds, der MausApp und auf die-maus.de zu verbreiten. Voraussetzung dafür ist die die Genehmigung des WDR-Rundfunkrates im laufenden Dreistufentest-Verfahren.Ergänzend zur PM / Drei Fragen an Dorothee Schwab, stellvertretende Leiterin der PG Kinder und Familie und Projektleiterin für das MausRadio.Was sind die Pläne der Maus-Redaktion für eine Livesendung morgens vor der Schule?Wir möchten das MausRadio passgenau auf den Tagesablauf von Grundschulkindern ausrichten. Der erste Schritt in diese Richtung ist die neue Livesendung am Morgen. Denn die von uns ausgewerteten Studien und Nutzungsdaten zeigen, dass wir Grundschüler wochentags am besten zwischen dem Aufstehen und dem Aufbruch zur Schule mit Radio erreichen - also in einem Zeitfenster zwischen 6.00 und 8.00 Uhr.Diese Auswertung hat uns außerdem gezeigt, dass die Zeit vor dem Aufbruch in die Schule in Familien herausfordernd ist. Da werden viele Anforderungen an die Kinder gestellt und die Eltern stehen oft unter (Zeit-)Druck. Andere Kinder sind morgens bereits auf sich alleine gestellt, weil die Eltern schon arbeiten oder noch nicht aus dem Nachtdienst zurück sind. Daher möchten wir die Maus an den Frühstückstisch der Kinder holen und die Morgensendung so entwickeln, dass mit einem Klick auf den MausRadio-Button etwas Entspannung in diese Hektik kommt. Passende Musik sorgt für bessere Stimmung und inspirierende, lustige und alltagsnahe Themen machen den Start in den Tag für Grundschulkinder leichter.Wie soll dieser positive Start in den Tag aussehen?Dabei ist neben dem richtigen Musikmix die richtige Themensetzung wichtig. Beispielsweise durch das Format "Heute ist ein guter Tag, weil...". Denn wir wissen, dass Kinder sehr gerne anderen Kinder zuhören und etwas aus deren Alltag erfahren möchten. In diesem Fall einen Grund für Vorfreude auf den neuen Tag. Aber wir bieten ihnen auch Orientierung für den anstehenden Tag. Das beginnt mit dem Wetter und der Frage: brauche ich heute Gummistiefel und Regenjacke oder reicht es, wenn ich den Schirm in den Ranzen packe? Tagesaktuelle Kindernachrichten und Wissenshappen, die so lustig oder spannend sind, dass die Kinder sie direkt auf dem Schulhof weitererzählen möchten, gehören natürlich genauso dazu.Wie kann zwischen Müsli und Zähneputzen das MausRadio überhaupt seinen Platz finden?Auch bei Erwachsenen sind die Radiosendungen am frühen Morgen nach wie vor erfolgreich bzw. sehr hörerstark. Und das nicht ohne Grund. Radiohören kann jeder nebenbei - ganz ohne Bildschirm vor der Nase. Die Kinder können also problemlos vom Frühstückstisch ins Bad wechseln, von einer Morgenroutine in die andere. Das MausRadio wird dabei einfach mitgenommen und beim Zähneputzen weitergehört. Damit schaffen wir nicht nur einen Mehrwert für die Kinder, sondern entlasten auch deren Eltern. Ihnen stellen wir mit dem MausRadio ein sicheres, werbefreies, öffentlich-rechtliches Hörangebot zu Verfügung. Sie können ihre Kinder jederzeit bedenkenlos zuhören lassen und ihnen damit Medienzeit ohne schlechtes Gewissen bieten.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikatioin@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6287907