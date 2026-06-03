Die spanische VW-Marke Seat meldet den Produktionsstart des VW ID. Polo und des Cupra Raval. Damit laufen aus Sicht des VW-Konzerns die wohl wichtigsten Serien-Neuwagen des Jahres an. Die beiden E-Kleinwagen rollen in Martorell nun vorerst mit dem großen Akku vom Band - die günstigeren Versionen lassen noch auf sich warten. Für Seat und die Marken Volkswagen und Cupra ist der heutige Tag in der Tat ein Meilenstein, denn der Cupra Raval und der VW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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