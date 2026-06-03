Frankfurt am Main (ots) -
Die 14 Dörfer, die beim hr-Klassiker "Das Dollste Dorf" mit dabei sein wollen, stehen fest. Sie nehmen an einer Abstimmung teil, die am Donnerstag, 4. Juni, in der "Hessenschau" gestartet wird.
Der Hessische Rundfunk (hr) hatte im Vorfeld der Aktion alle 50 teilnahmeberechtigten Dörfer des vergangenen Jahres aus der Reihe "Dolles Dorf" der "Hessenschau" gefragt, ob sie am Finale teilnehmen wollen. 28 hatten sofort zugesagt. 14 haben die gestellte Aufgabe gelöst, mit dem Handy ein 30-sekündiges Dorfporträt zu drehen. Die kleinen Kunstwerke stellen sich nun bis Donnerstag, 18. Juni, 15 Uhr, auf www.dollesdorf.de dem Voting der hr-Zuschauerinnen und -Zuschauer. Die erfolgreichsten vier Dörfer - also diejenigen, welche die meisten Anrufen und Klicks erhalten - werden dann am 18. Juni ab 19.30 Uhr in der "Hessenschau" bekanntgegeben. Damit stehen sie dann im Finale.
Das Finale findet auch in diesem Jahr wieder nach den Sommerferien statt, konkret am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr. Die Sendung wird vom Gelände des Hessischen Rundfunks live im hr-fernsehen übertragen. Moderiert wird das Unterhaltungsspektakel von Kate Menzyk und Jens Kölker.
Die 14 Dörfer der Votingrunde mit Gemeinden und TED-Nummern
Dorf: Dorfitter
Gemeinde: Vöhl
TED-Nummer: 0137 10155 01
Dorf: Ebersgöns
Gemeinde: Butzbach
TED-Nummer: 0137 10155 02
Dorf: Langstadt
Gemeinde: Babenhausen
TED-Nummer: 0137 10155 03
Dorf: Massenhausen
Gemeinde: Bad Arolsen
TED-Nummer: 0137 10155 04
Dorf: Buchenberg
Gemeinde: Vöhl
TED-Nummer: 0137 10155 05
Dorf: Kath.-Willenroth
Gemeinde: Bad Soden-Salmünster
TED-Nummer: 0137 10155 06
Dorf: Uttershausen
Gemeinde: Wabern
TED-Nummer: 0137 10155 07
Dorf: Hetschbach
Gemeinde: Höchst im Odenwald
TED-Nummer: 0137 10155 08
Dorf: Frischborn
Gemeinde: Lauterbach
TED-Nummer: 0137 10155 09
Dorf: Aulenhausen
Gemeinde: Weilmünster
TED-Nummer: 0137 10155 10
Dorf: Hausen
Gemeinde: Waldbrunn
TED-Nummer: 0137 10155 11
Dorf: Oberlibbach
Gemeinde: Hünstetten
TED-Nummer: 0137 10155 12
Dorf: Altenkirchen
Gemeinde: Hohenahr
TED-Nummer: 0137 10155 13
Dorf: Altenweilnau
Gemeinde: Weilrod
TED-Nummer: 0137 10155 14
Zur hr-Presseseite
Pressekontakt:
Pressereferent
Christian Bender
Tel.: 069 155 2290
E-Mail: christian.bender@hr.de
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Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6287909
Die 14 Dörfer, die beim hr-Klassiker "Das Dollste Dorf" mit dabei sein wollen, stehen fest. Sie nehmen an einer Abstimmung teil, die am Donnerstag, 4. Juni, in der "Hessenschau" gestartet wird.
Der Hessische Rundfunk (hr) hatte im Vorfeld der Aktion alle 50 teilnahmeberechtigten Dörfer des vergangenen Jahres aus der Reihe "Dolles Dorf" der "Hessenschau" gefragt, ob sie am Finale teilnehmen wollen. 28 hatten sofort zugesagt. 14 haben die gestellte Aufgabe gelöst, mit dem Handy ein 30-sekündiges Dorfporträt zu drehen. Die kleinen Kunstwerke stellen sich nun bis Donnerstag, 18. Juni, 15 Uhr, auf www.dollesdorf.de dem Voting der hr-Zuschauerinnen und -Zuschauer. Die erfolgreichsten vier Dörfer - also diejenigen, welche die meisten Anrufen und Klicks erhalten - werden dann am 18. Juni ab 19.30 Uhr in der "Hessenschau" bekanntgegeben. Damit stehen sie dann im Finale.
Das Finale findet auch in diesem Jahr wieder nach den Sommerferien statt, konkret am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr. Die Sendung wird vom Gelände des Hessischen Rundfunks live im hr-fernsehen übertragen. Moderiert wird das Unterhaltungsspektakel von Kate Menzyk und Jens Kölker.
Die 14 Dörfer der Votingrunde mit Gemeinden und TED-Nummern
Dorf: Dorfitter
Gemeinde: Vöhl
TED-Nummer: 0137 10155 01
Dorf: Ebersgöns
Gemeinde: Butzbach
TED-Nummer: 0137 10155 02
Dorf: Langstadt
Gemeinde: Babenhausen
TED-Nummer: 0137 10155 03
Dorf: Massenhausen
Gemeinde: Bad Arolsen
TED-Nummer: 0137 10155 04
Dorf: Buchenberg
Gemeinde: Vöhl
TED-Nummer: 0137 10155 05
Dorf: Kath.-Willenroth
Gemeinde: Bad Soden-Salmünster
TED-Nummer: 0137 10155 06
Dorf: Uttershausen
Gemeinde: Wabern
TED-Nummer: 0137 10155 07
Dorf: Hetschbach
Gemeinde: Höchst im Odenwald
TED-Nummer: 0137 10155 08
Dorf: Frischborn
Gemeinde: Lauterbach
TED-Nummer: 0137 10155 09
Dorf: Aulenhausen
Gemeinde: Weilmünster
TED-Nummer: 0137 10155 10
Dorf: Hausen
Gemeinde: Waldbrunn
TED-Nummer: 0137 10155 11
Dorf: Oberlibbach
Gemeinde: Hünstetten
TED-Nummer: 0137 10155 12
Dorf: Altenkirchen
Gemeinde: Hohenahr
TED-Nummer: 0137 10155 13
Dorf: Altenweilnau
Gemeinde: Weilrod
TED-Nummer: 0137 10155 14
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