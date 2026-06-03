Frankfurt am Main (ots) -Die 14 Dörfer, die beim hr-Klassiker "Das Dollste Dorf" mit dabei sein wollen, stehen fest. Sie nehmen an einer Abstimmung teil, die am Donnerstag, 4. Juni, in der "Hessenschau" gestartet wird.Der Hessische Rundfunk (hr) hatte im Vorfeld der Aktion alle 50 teilnahmeberechtigten Dörfer des vergangenen Jahres aus der Reihe "Dolles Dorf" der "Hessenschau" gefragt, ob sie am Finale teilnehmen wollen. 28 hatten sofort zugesagt. 14 haben die gestellte Aufgabe gelöst, mit dem Handy ein 30-sekündiges Dorfporträt zu drehen. Die kleinen Kunstwerke stellen sich nun bis Donnerstag, 18. Juni, 15 Uhr, auf www.dollesdorf.de dem Voting der hr-Zuschauerinnen und -Zuschauer. Die erfolgreichsten vier Dörfer - also diejenigen, welche die meisten Anrufen und Klicks erhalten - werden dann am 18. Juni ab 19.30 Uhr in der "Hessenschau" bekanntgegeben. Damit stehen sie dann im Finale.Das Finale findet auch in diesem Jahr wieder nach den Sommerferien statt, konkret am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr. Die Sendung wird vom Gelände des Hessischen Rundfunks live im hr-fernsehen übertragen. Moderiert wird das Unterhaltungsspektakel von Kate Menzyk und Jens Kölker.Die 14 Dörfer der Votingrunde mit Gemeinden und TED-NummernDorf: DorfitterGemeinde: VöhlTED-Nummer: 0137 10155 01Dorf: EbersgönsGemeinde: ButzbachTED-Nummer: 0137 10155 02Dorf: LangstadtGemeinde: BabenhausenTED-Nummer: 0137 10155 03Dorf: MassenhausenGemeinde: Bad ArolsenTED-Nummer: 0137 10155 04Dorf: BuchenbergGemeinde: VöhlTED-Nummer: 0137 10155 05Dorf: Kath.-WillenrothGemeinde: Bad Soden-SalmünsterTED-Nummer: 0137 10155 06Dorf: UttershausenGemeinde: WabernTED-Nummer: 0137 10155 07Dorf: HetschbachGemeinde: Höchst im OdenwaldTED-Nummer: 0137 10155 08Dorf: FrischbornGemeinde: LauterbachTED-Nummer: 0137 10155 09Dorf: AulenhausenGemeinde: WeilmünsterTED-Nummer: 0137 10155 10Dorf: HausenGemeinde: WaldbrunnTED-Nummer: 0137 10155 11Dorf: OberlibbachGemeinde: HünstettenTED-Nummer: 0137 10155 12Dorf: AltenkirchenGemeinde: HohenahrTED-Nummer: 0137 10155 13Dorf: AltenweilnauGemeinde: WeilrodTED-Nummer: 0137 10155 14Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6287909