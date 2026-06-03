© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaGoogle beschafft 80 Milliarden US-Dollar für den KI-Ausbau. Doch Strommangel, Genehmigungen und Bauverzögerungen bremsen die Branche aus.Der Wettlauf um Künstliche Intelligenz wird längst nicht mehr nur durch Kapital entschieden. Während Google-Mutter Alphabet eine Kapitalaufnahme von insgesamt 80 Milliarden US-Dollar vorbereitet, kämpft die gesamte Branche mit einem Problem, das sich nicht einfach mit Geld lösen lässt: Laut dem Wall Street Journal (WSJ) fehlt eine ausreichende Stromversorgung, Genehmigungen und fertige Rechenzentren. Ausbau der Rechenzentren gerät ins Stocken Technologiekonzerne investieren derzeit so viel wie nie zuvor in den Aufbau neuer KI-Infrastruktur. Doch der Ausbau …Den vollständigen Artikel lesen
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