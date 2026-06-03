Stuttgart (ots) -Es war viel Mut und Weitblick dabei, als der Grand-Prix-Rennfahrer Paul Pietsch vor 80 Jahren auto motor und sport (damals noch "Das Auto") und damit auch die Motor Presse Stuttgart gründete. Sowohl Deutschlands auflagenstärkste Auto-Kaufzeitschrift als auch das führende Special-Interest-Medienhaus Europas sind heute mit mehr Drive unterwegs denn je - ebenso wie die nach Paul Pietsch benannte Oldtimer Rallye, die sich in diesem Jahr sogar verjüngt: Für den Nachwuchs unter den Fans der klassischen Autos gibt es erstmals einen eigenen Preis für das beste U35-Team.Das Publikum darf sich auf den Genuss freuen, über 100 Fahrzeuge aus sieben Jahrzehnten hautnah zu erleben - vom Invicta S-Type aus dem Jahr 1932 als ältestem Auto über den Veritas RS von 1947 bis zum Volvo P 1800 S von 1965 oder dem Ferrari Testarossa von 1988. "Solche Veranstaltungen sind für die Szene unglaublich wichtig und werden in Zukunft eher noch bedeutsamer, weil sich hier Teilnehmer und Fans begegnen können", sagt Hans-Jörg Götzl, Chefredakteur von Motor Klassik, dem Oldtimer-Magazin der Motor Presse Stuttgart.Start der Paul Pietsch Classic Rallye wird an beiden Renntagen (5. und 6. Juni 2026) die MOTORWORLD Region Stuttgart sein, die damit zum trubeligen Treffpunkt für die Teams und Community der Auto-Enthusiasten wird. Unter den Fahrern ist diesmal der ehemalige Fußball-Nationalspieler Guido Buchwald, der kürzlich in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurde. Gefahren wird in der Sanduhrklasse, das bedeutet: Entscheidend sind nicht Tempo und Bestzeiten, sondern Gleichmäßigkeit, Präzision und ein feines Gespür für Strecke und Zeit. Am Freitag kehren die stilvollen Klassiker nach ihrer Tour durch das Donautal dann am Nachmittag zur MOTORWORLD zurückWer lieber direkt an der Strecke zuschauen möchte, bekommt über das YellowFox Life Tracking (https://map.yellowfox.de/eventportals/rallye/live.php) jederzeit aktuelle Informationen, wo sich der Tross gerade befindet. Der zweite Tag führt die Teilnehmenden durch die wunderschönen Landschaften des Schwarzwaldes bis zum großen Finale: die Zieleinfahrt am Nachmittag im breuningerLAND Sindelfingen. Damit kommt das rollende Museum erneut ganz nah an das interessierte Publikum.Zeitplan für die Highlights (Auszug, mehr Infos unter https://event.motorpresse.de/paul-pietsch-classic-2/)Tag 1, Freitag, 05.06.2026 mit 280 km- Start MOTORWORLD Region Stuttgart: ab 08:30 Uhr- Paravan Aichelau: ab 11:00 Uhr- Wimsener Höhle: ab 11:15 Uhr- Schloss Sigmaringen: ab 12:00 Uhr- Zieleinlauf MOTORWORLD Region Stuttgart: ab 16:50 UhrTag 2, Samstag, 06.06.2026 mit 254 km- Start MOTORWORLD Region Stuttgart: ab 08:00 Uhr- Gernsbach ab 09:30 Uhr- Zieleinlauf breuningerLAND Sindelfingen: ab 15:00 UhrDie Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Bert BrandenburgLeiter Geschäftsbereich EventMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1649Mobil: +49 151 46 56 48 66bbrandenburg@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartFacebook: https://www.facebook.com/motorpresse/Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/6287913