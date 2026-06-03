Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
UraniumX blickt nach frühem Bohr-Erfolg in eine goldene Zukunft der Atomkraft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WH SelfInvest
03.06.2026 17:00 Uhr
186 Leser
Artikel bewerten:
(1)

So bereitest du dich wie ein Profi vor (kostenlose Webinarserie mit Marcus Klebe heute ab 18:00 Uhr)

Anzeige / Werbung

Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit

Aufzeichnung Teil 1:

Webinar 2: Struktur & Vorbereitung

Der Morgen entscheidet: So bereitest du dich wie ein Profi vor

Inhalt:

  • Dein konkreter Morning-Prozess (Gold wert!)
  • Welche Märkte du beobachtest und warum (DAX, US, etc.)
  • Liquidität verstehen: Wo liegt sie, warum wird sie geholt?
  • Szenarien denken statt Prognosen treffen
  • Fehler: Unvorbereitet in den Markt gehen

>> Ziel: Struktur geben

?? Jetzt kostenlos anmelden und heute ab 18:00 uhr interaktiv dabei sein

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.