© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaDer DAX zeigt sich trotz schwacher Konjunktur halbwegs robust. Doch die Hoffnung auf Entspannung am Golf ist fragil.Der Deutsche Aktienindex wehrt sich weiter gegen wirtschaftliche Bedenken. Doch heute scheinen dem deutschen Leitindex die Kräfte auszugehen. Trotz geopolitischer Risiken halten sich die insgesamt 40 Aktienunternehmen nah der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Nach Einschätzung von Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank, spricht das für eine robuste Grundstimmung am Markt. Neue Meldungen aus dem Iran-Konflikt sorgen zwar immer wieder für Schwankungen. Der Index bleibt aber nahe seinem Rekordniveau. Getragen wird die Rallye vor allem vom globalen Boom rund um …
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