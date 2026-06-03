Der Bitcoin-Kurs steht weiter unter massivem Druck. Nachdem wichtige Unterstützungen bei 70.000 und 68.000 US$ ohne nennenswerten Widerstand durchbrochen wurden, kämpft die Kryptowährung nun um die Region rund um 67.000 US$. Gleichzeitig zeigen mehrere Marktindikatoren, dass die Unsicherheit unter Anlegern weiter zunimmt. Bitcoin verliert wichtige Unterstützungen Die Lage am Kryptomarkt hat sich in den vergangenen Tagen deutlich eingetrübt. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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