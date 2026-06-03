Ray Dalio hat sich vor einiger Zeit im Rahmen eines Gedankenexperiments als Investor in das Jahr 1900 zurückversetzt. Dabei investierte der Anlageguru gedanklich in die Finanzmärkte der damaligen zehn größten Wirtschaftsnationen - darunter auch Deutschland. Als Portfolio wählte er jeweils eine Mischung aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Staatsanleihen. Viele Jahre später lautete das Ergebnis wie folgt:Österreich-Ungarn gibt es seit Ende des Ersten Weltkriegs nicht mehr, in Russland und China beendeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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