Herkömmliche Computerwürmer lassen sich stoppen, wenn man ihre Schwachstellen kennt. Eine neue Variante mit eingebauter KI entwickelte für jedes Ziel individuelle Angriffsstrategien - und nutzte sogar Schwachstellen aus, die es während ihres Trainings noch nicht gab. Forschende der Universität Toronto haben gezeigt, wie Künstliche Intelligenz einem Computerwurm helfen kann, sich sehr viel effizienter in fremden Computernetzwerken zu verbreiten: indem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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