Aufbau eines Ökosystems mit Pascari aiDAPTIV

Phison Electronics (8299TT), ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, hat heute auf der COMPUTEX 2026 eine neue strategische Initiative unter dem Motto "AI Enabler: Evolving Data Storage Intelligence" vorgestellt. Phison geht über seine Rolle als führender Anbieter von Speichertechnologien hinaus und verfolgt einen systemorientierten Ansatz für KI-Lösungen, der KI-Infrastruktur, Edge-KI-Computing und KI-Softwareplattformen umfasst.

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Phison evolving data storage intelligence at COMPUTEX 2026

Auf der COMPUTEX 2026 präsentiert Phison umfassende Lösungen für Speicher- und Rechenarchitekturen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die darauf ausgelegt sind, die zentralen Herausforderungen zu bewältigen, denen Unternehmen und Endnutzer im Zeitalter der KI gegenüberstehen. Dazu zählen hohe Kosten für die KI-Einführung, Einschränkungen bei GPUs und Arbeitsspeicher, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sowie der steigende Bedarf an Speicherbandbreite und Rechenleistung, der durch KI-Workloads verursacht wird.

Vier zentrale technologische Entwicklungsrichtungen für KI und Hochgeschwindigkeitsspeicher:

1. Aufbau von Plattformen für Unternehmens-KI, souveräne KI und agentenbasierte KI

Da große KI-Modelle die Nachfrage nach GPUs, HBM und Speicherbandbreite weiter ankurbeln, präsentiert Phison umfassende KI-Infrastrukturen und lokale KI-Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, KI-Umgebungen kostengünstiger und mit größerer Datenhoheit einzurichten.

Phison AI Data Platform

Phison hat eine integrierte AI Data Platform vorgestellt, die KI-Infrastrukturhardware, Ressourcenorchestrierung, KI-Softwaremodule und Anwendungsdienste umfasst und es Unternehmen ermöglicht, lokale KI-Umgebungen schnell bereitzustellen und zu skalieren.

Phison hat eine integrierte AI Data Platform vorgestellt, die KI-Infrastrukturhardware, Ressourcenorchestrierung, KI-Softwaremodule und Anwendungsdienste umfasst und es Unternehmen ermöglicht, lokale KI-Umgebungen schnell bereitzustellen und zu skalieren. Phison HCI (Hyper-Converged Infrastructure) Software

Phison präsentiert zudem seine selbst entwickelte HCI-Plattform (Hyper-Converged Infrastructure) für die Orchestrierung von KI-Workloads, die Integration von GPU-/XPU-Ressourcen und das Cluster-Management, die Unternehmen dabei unterstützt, bestehende und zukünftige KI-Infrastrukturen zu vereinheitlichen.

Phison präsentiert zudem seine selbst entwickelte HCI-Plattform (Hyper-Converged Infrastructure) für die Orchestrierung von KI-Workloads, die Integration von GPU-/XPU-Ressourcen und das Cluster-Management, die Unternehmen dabei unterstützt, bestehende und zukünftige KI-Infrastrukturen zu vereinheitlichen. Pascari aiDAPTIV Technologie

Die von Phison entwickelte Pascari aiDAPTIV-Technologie unterstützt lokale Systeme bei der Ausführung größerer und anspruchsvollerer KI-Workloads, indem sie die effektive KI-Speicherkapazität über GPU-VRAM, System-DRAM und Pascari-Flash-Speicher hinweg erweitert. Dies ermöglicht größere lokale KI-Modelle, längere Kontextfenster und leistungsfähigere agentenbasierte KI-Workflows, während gleichzeitig die Abhängigkeit von teurer DRAM- und HBM-Infrastruktur verringert wird.

Die von Phison entwickelte Pascari aiDAPTIV-Technologie unterstützt lokale Systeme bei der Ausführung größerer und anspruchsvollerer KI-Workloads, indem sie die effektive KI-Speicherkapazität über GPU-VRAM, System-DRAM und Pascari-Flash-Speicher hinweg erweitert. Dies ermöglicht größere lokale KI-Modelle, längere Kontextfenster und leistungsfähigere agentenbasierte KI-Workflows, während gleichzeitig die Abhängigkeit von teurer DRAM- und HBM-Infrastruktur verringert wird. Phison Pascari aiDAPTIV AI20EH KI-PC-Lösung

Phison präsentiert die preisgekrönte SSD Pascari aiDAPTIV AI20EH, die als "AI-PC-Lösung" mit dem COMPUTEX Best Choice Award ausgezeichnet wurde. In Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen aiDAPTIV-Middleware bietet der Pascari aiDAPTIV AI20EH einen auf NAND-Flash basierenden KI-KV-Cache, der KI-PCs dabei unterstützt, den DRAM-Bedarf zu senken, die Kosten für die lokale KI-Bereitstellung zu reduzieren und anspruchsvollere Inferenz-Workloads zu bewältigen. Laut internen Tests von Phison kann der Pascari aiDAPTIV AI20EH bei identischen KI-PC-Hardwarekonfigurationen die KI-Inferenzleistung um das bis zu 102-Fache steigern, den Speicherbedarf um 67 senken und die Kosten für den lokalen KI-Einsatz um bis zu 53 reduzieren.

Phison präsentiert die preisgekrönte SSD Pascari aiDAPTIV AI20EH, die als "AI-PC-Lösung" mit dem COMPUTEX Best Choice Award ausgezeichnet wurde. In Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen aiDAPTIV-Middleware bietet der Pascari aiDAPTIV AI20EH einen auf NAND-Flash basierenden KI-KV-Cache, der KI-PCs dabei unterstützt, den DRAM-Bedarf zu senken, die Kosten für die lokale KI-Bereitstellung zu reduzieren und anspruchsvollere Inferenz-Workloads zu bewältigen. Laut internen Tests von Phison kann der Pascari aiDAPTIV AI20EH bei identischen KI-PC-Hardwarekonfigurationen die KI-Inferenzleistung um das bis zu 102-Fache steigern, den Speicherbedarf um 67 senken und die Kosten für den lokalen KI-Einsatz um bis zu 53 reduzieren. Phison-Hybrid-Router mit aiDAPTIV für OpenClaw

Phison präsentiert zudem den Phison Hybrid Router für OpenClaw auf Intel-KI-PC-Plattformen, die mit Intel Core Ultra-Prozessoren ausgestattet sind. Der Hybrid-Router führt geeignete KI-Aufgaben lokal aus, um die Abhängigkeit von der Cloud und die Kosten für KI-Dienste zu reduzieren, während aiDAPTIV dazu beiträgt, größere lokale Modelle, längere Kontexte und leistungsfähigere agentische Workflows auf KI-PCs zu unterstützen.

Phison präsentiert zudem den Phison Hybrid Router für OpenClaw auf Intel-KI-PC-Plattformen, die mit Intel Core Ultra-Prozessoren ausgestattet sind. Der Hybrid-Router führt geeignete KI-Aufgaben lokal aus, um die Abhängigkeit von der Cloud und die Kosten für KI-Dienste zu reduzieren, während aiDAPTIV dazu beiträgt, größere lokale Modelle, längere Kontexte und leistungsfähigere agentische Workflows auf KI-PCs zu unterstützen. UFS 4.1 (PS8363) KI-Lösung für mobile Plattformen

Phison präsentiert darüber hinaus eine Hybrid-UFS-4.1-Lösung, die in die MediaTek Dimensity 9500-Plattform und aiDAPTIV integriert ist, und demonstriert damit fortschrittliche On-Device-KI-Fähigkeiten für KI-Smartphones und Edge-KI-Geräte mit verbesserter Echtzeit-Inferenzleistung.

2. Ausbau der Lösungen für KI-Rechenzentren und Hochgeschwindigkeitsspeicher für Unternehmen

Da Workloads im Bereich KI-Training und -Inferenz weiterhin ein exponentielles Datenwachstum vorantreiben, stellt Phison sein komplettes Pascari-Portfolio an Enterprise-SSDs vor, das auf KI-Anwendungen in Rechenzentren mit hohen Kapazitäten, hoher Lebensdauer und hoher Speicherdichte ausgerichtet ist.

Pascari D206V

Mit Speicherkapazitäten von bis zu 245,76 TB im U.2-Formfaktor und einer Verfügbarkeit in den Formfaktoren E1.L, E3.L und E3.S unterstützt das Pascari D206V PCIe Gen5 und NVMe 2.0 und bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14 GB/s. Zu den Funktionen der Enterprise-Klasse gehören Dual-Port-Unterstützung, Stromausfallschutz, AES-Verschlüsselung und TCG Opal 2.0-Sicherheit. Das D206V trägt dazu bei, den Platzbedarf und die Betriebskosten von KI-Rechenzentren zu reduzieren, und wurde mit dem COMPUTEX Best Choice Award (BCA) in Gold ausgezeichnet, womit die Innovation von Phison im Bereich der Enterprise-Speicher mit extrem hoher Kapazität gewürdigt wurde.

Mit Speicherkapazitäten von bis zu 245,76 TB im U.2-Formfaktor und einer Verfügbarkeit in den Formfaktoren E1.L, E3.L und E3.S unterstützt das Pascari D206V PCIe Gen5 und NVMe 2.0 und bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14 GB/s. Zu den Funktionen der Enterprise-Klasse gehören Dual-Port-Unterstützung, Stromausfallschutz, AES-Verschlüsselung und TCG Opal 2.0-Sicherheit. Das D206V trägt dazu bei, den Platzbedarf und die Betriebskosten von KI-Rechenzentren zu reduzieren, und wurde mit dem COMPUTEX Best Choice Award (BCA) in Gold ausgezeichnet, womit die Innovation von Phison im Bereich der Enterprise-Speicher mit extrem hoher Kapazität gewürdigt wurde. Pascari X202Z

Bietet eine Lebensdauer von bis zu 60 DWPD für schreibintensive KI-Workloads und unterstützt sowohl den U.2- als auch den E1.L-Formfaktor.

Bietet eine Lebensdauer von bis zu 60 DWPD für schreibintensive KI-Workloads und unterstützt sowohl den U.2- als auch den E1.L-Formfaktor. Pascari B200P

Speziell für den Einsatz als Server-Bootlaufwerk entwickelt, im M.2-2280-Formfaktor und mit Speicherkapazitäten von bis zu 7,68 TB.

Speziell für den Einsatz als Server-Bootlaufwerk entwickelt, im M.2-2280-Formfaktor und mit Speicherkapazitäten von bis zu 7,68 TB. Pascari D250P

Es basiert auf dem E1.S-Formfaktor und verfügt über ein für Flüssigkeitskühlung vorbereitetes Designkonzept, das auf KI-Rechenzentren mit hoher Dichte ausgerichtet ist.

Es basiert auf dem E1.S-Formfaktor und verfügt über ein für Flüssigkeitskühlung vorbereitetes Designkonzept, das auf KI-Rechenzentren mit hoher Dichte ausgerichtet ist. PCIe-Gen6-Controller der nächsten Generation

Phison stellt zudem seinen PCIe-Gen6-SSD-Controller der nächsten Generation, den X3, vor und positioniert sich damit für künftige Märkte im Bereich des Hochgeschwindigkeits-KI-Speichers.

3. Treiber für den Markt für schlanke und leichte Notebooks sowie für mobile Hochgeschwindigkeitsspeicher

Über den Bereich der KI-Infrastruktur hinaus treibt Phison seine Expansion in den Märkten für schlanke und leichte Notebooks sowie für mobile Hochgeschwindigkeitsspeicher weiter voran, wobei der Schwerpunkt auf geringem Stromverbrauch, hoher Leistung und kompaktem Systemdesign liegt.

E37T PCIe Gen5 SSD ohne DRAM

Phison stellte die DRAM-lose E37T PCIe Gen5-SSD mit Speicherkapazitäten von bis zu 8 TB vor, die darauf ausgelegt ist, die PCIe Gen5-Bandbreite für den Mainstream-Markt auf 14,9 GB/s zu maximieren, und laut TweakTown als "die beste Consumer-SSD, die je hergestellt wurde" gilt.

Phison stellte die DRAM-lose E37T PCIe Gen5-SSD mit Speicherkapazitäten von bis zu 8 TB vor, die darauf ausgelegt ist, die PCIe Gen5-Bandbreite für den Mainstream-Markt auf 14,9 GB/s zu maximieren, und laut TweakTown als "die beste Consumer-SSD, die je hergestellt wurde" gilt. UFS 5.0 (PS8365)

Phison präsentiert seinen UFS 5.0-Controller der nächsten Generation, den PS8365, mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 GB/s, der die Anforderungen zukünftiger KI-Smartphones, mobiler Hochgeschwindigkeitsgeräte und Edge-KI-Systeme erfüllt.

Phison präsentiert seinen UFS 5.0-Controller der nächsten Generation, den PS8365, mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 GB/s, der die Anforderungen zukünftiger KI-Smartphones, mobiler Hochgeschwindigkeitsgeräte und Edge-KI-Systeme erfüllt. PS5963 Bridge IC

Phison präsentiert zudem die branchenweit erste PCIe-zu-UFS-3.1-Lösung, den PS5963 Bridge-IC, der in Kombination mit der PS8329 UFS-3.1-Lösung im M.2-2230-Formfaktor für Mainstream-Anwendungen in schlanken und leichten Notebooks eingesetzt wird und dabei Platzersparnis bei der Hardware mit Kostenoptimierung in Einklang bringt.

4. Bereitstellung von KI-fähiger Hochgeschwindigkeitskonnektivität und Technologien zur Signalintegrität für PCIe 6.0

Die innovativen Signalaufbereitungslösungen von Phison wurden entwickelt, um eine zuverlässige und leistungsstarke PCIe 6.0-Konnektivität zu ermöglichen. Sie erfüllen die Anforderungen moderner KI-Workloads hinsichtlich enormer Datendurchsätze und geringer Latenzzeiten und helfen Kunden dabei, die Systementwicklung zu beschleunigen, die Komplexität der Fehlerbehebung zu verringern und eine stabile Datenübertragung mit Geschwindigkeiten der nächsten Generation sicherzustellen.

PS7261 PCIe 6.0 Retimer

Phison präsentiert einen 16-spurigen PCIe 6.0 Retimer, der Echtzeit-Telemetrieanalysen, die Visualisierung von PAM4-Augendiagrammen sowie die LTSSM-Überwachung (Link Training and Status State Machine) unterstützt, um Ingenieuren zu ermöglichen, die Signalqualität, die Verbindungsstabilität und die Systemkonnektivität während der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung nach PCIe 6.0 zügig zu analysieren.

Phison präsentiert einen 16-spurigen PCIe 6.0 Retimer, der Echtzeit-Telemetrieanalysen, die Visualisierung von PAM4-Augendiagrammen sowie die LTSSM-Überwachung (Link Training and Status State Machine) unterstützt, um Ingenieuren zu ermöglichen, die Signalqualität, die Verbindungsstabilität und die Systemkonnektivität während der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung nach PCIe 6.0 zügig zu analysieren. PS7161 Linear Redriver

In Zusammenarbeit mit Molex präsentiert Phison zudem ein "Active Copper Cable", das mit dem PS7161 Linear Redriver integriert ist, um die Übertragungsreichweite bei hohen Geschwindigkeiten und die Signalstabilität zu verbessern.

"Im Zeitalter der KI wird Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr allein durch die Rechenleistung bestimmt, sondern durch die Effizienz des Datenzugriffs und die Integrationsfähigkeit der Systemarchitektur", sagte K.S. Pua, CEO von Phison Electronics. "Da das weltweite Datenvolumen weiterhin exponentiell wächst, können herkömmliche Speicherarchitekturen den Anforderungen moderner KI-Trainings- und Inferenzprozesse nicht mehr gerecht werden. In den letzten Jahren hat Phison sein Geschäftsfeld über SSD-Controller-Technologien hinaus aktiv auf KI-Cache, Computation Storage und KI-Plattformarchitekturen ausgeweitet, mit dem Ziel, die Hürden und Kosten für den Einsatz von souveräner KI und lokaler KI durch integrierte Hardware- und Softwarelösungen deutlich zu senken."

Weitere Informationen finden Sie im Phison COMPUTEX-Medienkit.

Phison lädt Medienvertreter aus aller Welt, Industriepartner und Kunden herzlich ein, den Phison-Stand auf der COMPUTEX 2026 zu besuchen und die neuesten Innovationen des Unternehmens in den Bereichen KI-Speicher, KI-Infrastruktur und Edge-KI-Technologien kennenzulernen.

Messedaten: 2. bis 5. Juni 2026

Veranstaltungsort: Taipei Nangang Exhibition Center

Phison-Stand: M0411a (Halle 1, 4 F)

Über Phison Electronics

Phison Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, dessen Produkte in mehr als jeder fünften weltweit ausgelieferten SSD zum Einsatz kommen. Phison hat sich zu einem milliardenschweren Unternehmen mit mehr als 4.500 Mitarbeitern von denen 70 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind und mehr als 2.000 Patenten entwickelt. Zu den Innovationen des Unternehmens zählen aiDAPTIV, eine preisgekrönte KI-Lösung für kostengünstiges LLM-Training und Inferenz vor Ort, sowie Pascari, ein Portfolio an extrem leistungsstarken Enterprise-SSDs, die speziell für datenintensive Workloads in KI-, Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden.

Phison, das Phison-Design und das Phison-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Phison Electronics oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Produktangaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Haftungsausschluss: Viele der genannten Produkte und Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und werden verfügbar sein, sobald sie fertiggestellt sind. Der Zeitplan für ihre Veröffentlichung hängt vom Entwicklungsfortschritt und den Marktbedingungen ab und kann sich ändern.

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[PHISON im Überblick]

Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich des Designs von NAND-Controller-ICs und der Modulintegration.

Weltweit mehr als 5000 Mitarbeiter, davon sind über 70 Ingenieure

Weltweit fast 2.000 Patente im Bereich Speichertechnologie.

Anstreben eines langfristigen Umsatzes von mehr als 100 Milliarden NT$ durch die "5+5"-Wachstumsstrategie

Der weltweite Marktanteil bei SSD-Controllern liegt bei über 20

Der weltweite Marktanteil von Steuerungen in Automobilqualität liegt bei über 40

Phison unterhält langfristige strategische Partnerschaften mit führenden NAND-Herstellern, darunter KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK hynix und YMTC.

Mehr als 80 des Umsatzes von Phison stammen aus den Märkten für "hochwertige" NAND-Speicheranwendungen, darunter Server, Automobilsysteme, eingebettete Systeme, industrielle Anwendungen, Spielekonsolen und generative KI. Dadurch ist Phison in der Lage, trotz der Schwankungen im NAND-Branchenzyklus relativ stabile Umsätze und eine konstante Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Das umfassende Verständnis und die Integration von Phison im gesamten NAND-Ökosystem einschließlich starker bilateraler Partnerschaften mit vorgelagerten NAND-Herstellern und einer engen Zusammenarbeit mit nachgelagerten Kunden im Bereich der NAND-Speicheranwendungen stellen den unersetzlichen Mehrwert dar, den Phison seinen weltweiten Kunden und Partnern bietet, und dienen als entscheidender Wettbewerbsvorteil, der es Phison ermöglicht, innerhalb der NAND-Branche widerstandsfähig und einflussreich zu bleiben.

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