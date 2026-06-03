Spanien hat sich vom einstigen Sorgenkind der Eurozone zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte Europas entwickelt. Nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, profitieren Wirtschaft und Unternehmen von mehreren strukturellen Faktoren: einem starken Dienstleistungssektor, dem boomenden Tourismus sowie engen wirtschaftlichen Verbindungen nach Lateinamerika. Besonders die Erholung vieler rohstoffreicher Staaten in Lateinamerika spiele spanischen Unternehmen in die Karten. Gleichzeitig sei die spanische Wirtschaft weniger von der Industrie abhängig als etwa Deutschland und damit widerstandsfähiger gegenüber aktuellen …
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