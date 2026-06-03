Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Jeder Fünfte traut Deutschland den WM-Titel zu20 Prozent der Deutschen glauben, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada den Titel holen wird. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.326 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND am Montag und Dienstag dieser Woche ergeben.Das Zutrauen der Bürgerinnen und Bürger in die deutsche Nationalmannschaft ist damit größer als vor der bislang letzten Männer-WM in Katar 2022. Damals glaubten im Vorfeld lediglich 8 Prozent an einen Weltmeister Deutschland. Vor der anstehenden WM 2026, die am 11. Juni beginnt, ist das Zutrauen der Bevölkerung in die deutsche Nationalmannschaft (20 Prozent) größer als in alle anderen Teams. 15 Prozent sind der Meinung, Frankreich werde Fußball-Weltmeister. 12 Prozent trauen das Spanien zu, 5 Prozent Brasilien. 12Prozent tippen auf ein anderes Land. Ein gutes Drittel der Deutschen (36 Prozent) traut sich in dieser Frage keine Angabe zu oder antwortet mit "weiß nicht".Vier von fünf Befragten (80 Prozent) trauen der deutschen Nationalmannschaft zu, bei der Fußball-WM über die Gruppenphase hinaus eine Rolle zu spielen und mindestens das Sechzehntelfinale zu erreichen. 73 Prozent glauben, sie werde mindestens bis ins Achtelfinale kommen. Mehr als jeder Zweite (55 Prozent) traut ihr mindestens das Viertelfinale zu. Knapp jeder Dritte (31 Prozent) sieht das deutsche Team mindestens im Halbfinale und 22 Prozent im Finale. An ein deutsches Aus nach der Gruppenphase glauben 4 Prozent. Jeder Sechste (16 Prozent) antwortet auf diese Frage mit "weiß nicht" bzw. macht keine Angabe.Ein Drittel der Deutschen interessiert sich nach eigener Aussage sehr stark (10 Prozent) bzw. stark (22 Prozent) für die bevorstehende Fußball-WM. 30 Prozent interessieren sich dafür nach eigener Aussage aktuell weniger, 37 Prozent gar nicht. Blickt man speziell auf die Erwartungen der nach eigener Aussage WM-interessierten Befragten, dann ist auch unter ihnen Deutschland der Turnierfavorit: 35 Prozent von ihnen glauben an einen deutschen WM-Titel, 23 Prozent tippen auf Frankreich und 18 Prozent auf Spanien.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.326 Befragte- Erhebungszeitraum: 01. bis 02. Juni 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird. Wie stark interessieren Sie sich für die Fußball-WM?1. sehr stark2. stark3. weniger4. gar nicht- Welches Land wird Ihrer Meinung nach Fußball-Weltmeister 2026?- Was glauben Sie: Wie weit wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft kommen?1. nicht über die Gruppenphase hinaus2. bis ins Sechzehntelfinale3. bis ins Achtelfinale4. bis ins Viertelfinale5. bis ins Halbfinale6. bis ins FinaleBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6287887