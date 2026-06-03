Einen derartigen Durchmarsch durch die Top Ten hat es in der 20-jährigen Geschichte des Fonds noch nicht gegeben: Im April war die Position von 2G Energy erstmals groß genug, um in die Liste der zehn Kernbeteiligungen des DWS Concept Platow aufzurücken, und nur einen Monat später steht sie bereits an deren Spitze. Die Aktie haussierte, nachdem der Spezialist für Blockheizkraftwerke und Großwärmepumpen den ersehnten Großauftrag für ein Rechenzentrum vermelden konnte. Auch in der Liste der größten Monatsgewinner setzte sich der Titel damit an die Spitze. Dahinter folgen mit prozentual zweistelligen Gewinnen die Aktien von Bechtle, Alzchem, TUI und Zalando. 2G Energy und Alzchem erreichten zwischenzeitlich sogar neue Allzeithochs, ebenso wie Hochtief, Init und Siemens. Am Ende der Performanceliste stand mit Münchener Rück lediglich ein Portfoliobestandteil, der im Berichtsmonat mehr als 10% an Wert verlor. Der Versicherer zählt erstmals seit September 2022 nicht mehr zu den zehn größten Positionen des Fonds, der im Mai seinen 20. Geburtstag feierte. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); ...

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